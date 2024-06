Goldkäufe der Zentralbanken - Aktuelle Trends und Entwicklungen

Da wir uns der Jahresmitte 2024 nähern und der Goldpreis in US-Dollar ein Allzeithoch erreicht hat, ist es bemerkenswert, dass die Goldkäufe der Zentralbanken weiterhin eines der Hauptthemen sind, die die Diskussionen am Goldmarkt beherrschen. Denn nach dem Rekordjahr 2022, in dem Zentralbanken und offizielle Finanzinstitutionen weltweit laut World Gold Council (WGC) netto 1082 Tonnen Gold für ihre monetären Goldreserven kauften, war das Jahr 2023 fast ebenso beeindruckend.Die Zentralbanken als Gruppe kauften netto 1.037 Tonnen Gold und lagen damit nur knapp unter dem Wert von 2022. Wenn man bedenkt, dass die Gesamtproduktion der Goldminen im Jahr 2022 bei 3.625 Tonnen und im Jahr 2023 bei 3.644 Tonnen lag, wird deutlich, dass die Zentralbanken jetzt für den Kauf des Gegenwerts von 28 bis 30% des gesamten neu geförderten Goldes verantwortlich sind.Darüber hinaus bedeuten die jüngsten Käufe, dass die Zentralbanken und offiziellen Finanzinstitute Ende 2023 zusammen 36.700 Tonnen Gold hielten, was 17% der weltweiten oberirdischen Goldbestände von 212.580 Tonnen nach Schätzungen des WGC entspricht. Die monetäre Goldkaufaktivität hat sich nun bis ins Jahr 2024 fortgesetzt, wobei die Zentralbanken zwischen Januar und März 2024 netto 290 Tonnen Gold kauften, was dem WGC zufolge wiederum das stärkste erste Quartal in der Geschichte ist.Bevor wir uns ansehen, welche Zentralbanken weltweit diese einflussreiche Goldnachfragedynamik antreiben, ist es wichtig zu wissen, dass die meisten der vom World Gold Council veröffentlichten jährlichen Schätzungen der Goldnachfrage der Zentralbanken "nicht gemeldete Käufe" umfassen, d. h. Käufe, die von keiner Zentralbank gemeldet wurden, sondern von der Datenerhebungsstelle des World Gold Council, dem in London ansässigen Beratungsunternehmen "Metals Focus", "als Gast geschätzt" wurden.Im WGC-Bericht über die Goldnachfrageentwicklung für 2022 heißt es, dass die Goldkäufe der Zentralbanken "eine Kombination aus gemeldeten Käufen und einer beträchtlichen Schätzung für nicht gemeldete Käufe" seien. Da die gemeldeten Käufe im Jahr 2022 nur 412 Tonnen betrugen, verblieben 670 Tonnen in der Kategorie "nicht gemeldete Käufe". Eine ähnliche Anomalie besteht für das Jahr 2023, ein Jahr, in dem der Bericht des World Gold Council Gold Demand Trends (GDT) 2023 nicht einmal auf die nicht gemeldeten Käufe einging, sondern sie beschönigte. In diesem Jahr beliefen sich die gemeldeten Zentralbankkäufe auf 403 Tonnen, was eine Lücke von 634 Tonnen in der nicht gemeldeten Kategorie hinterließ.Während die "gemeldeten Käufe" auf den Daten der Zentralbanken beruhen, die ihre Goldkäufe an die IFS-Datenbank (International Financial Statistics) des Internationalen Währungsfonds (IWF) übermitteln, werden die "nicht gemeldeten Käufe" von Metals Focus als "vertrauliche Informationen über nicht erfasste Verkäufe und Käufe" beschrieben. Diese nicht gemeldeten Käufe können nicht verifiziert werden und tragen zur Intransparenz der Daten bei, da Metals Focus zwar behauptet, von diesen Goldkäufen zu wissen, aber keine Einzelheiten nennen will.Wenn man jedoch das Ausmaß dieser nicht gemeldeten Goldkäufe der Zentralbanken glaubt, scheint es, dass die Zentralbanken durch das erhöhte Sanktionsrisiko und die beispiellose Beschlagnahmung der russischen Devisenreserven durch die Sanktionen der USA und der G7 aufgeschreckt wurden und nun vermehrt das ultimative monetäre Gut kaufen, das nicht beschlagnahmt werden kann, wenn es in den nationalen Tresoren ihres Heimatlandes gelagert wird - Gold.Ein weiterer Vorbehalt bei der Betrachtung der Daten über Goldkäufe der Zentralbanken und der Goldbestände der Zentralbanken im Allgemeinen besteht darin, dass es keine Möglichkeit gibt, die Richtigkeit der Daten zu überprüfen, da a) die Zentralbanken keine unabhängigen physischen Prüfungen zulassen und b) die gesamte Welt der Goldleihe der Zentralbanken undurchsichtig ist, da Gold und Goldforderungen als ein Posten in den Bilanzen der Zentralbanken gezählt werden und die Zentralbanken und ihre Pendants bei den Bullionbanken die Daten über Golddarlehen, -swaps und -leasinggeschäfte streng überwachen.Daher könnte es in der Goldwelt der Zentralbanken zu einer Menge "Doppelzählungen" kommen, bei denen sich bestimmtes Gold an zwei oder mehr Orten gleichzeitig befinden kann.Nachdem wir nun auf diese Unzulänglichkeiten bei den Daten zu den Goldkäufen und Goldbeständen der Zentralbanken aufmerksam gemacht wurden, wollen wir einen Blick auf die Zentralbanken werfen, die im Jahr 2023 und bis ins Jahr 2024 Goldkäufe gemeldet haben. Sie werden sehen, dass der Trend vor allem darin besteht, dass die Zentralbanken der Schwellenländer, des Ostens und der BRICS-Staaten die Goldkäufe dominieren, während die westlichen Zentralbanken (mit Ausnahme der osteuropäischen) größtenteils auf der Strecke bleiben.