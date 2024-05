Schweizer Im-und Exporte nehmen im April ab  Chinas Käufe fast halbiert

Das Eidgenössische Finanzdepartement EFD registrierte im April 2024 Importe von rund 223,3 Tonnen Gold, Silber und Münzen im Wert von 6,7 Milliarden Franken. Die monatlichen Exporte hingegen beliefen sich auf 295,5 Tonnen im Wert von 8,2 Milliarden Franken.Aus den kürzlich veröffentlichten Zahlen der EZV geht weiter hervor, dass die Rohgoldimporte 153,1 Tonnen im Wert von 6,6 Milliarden Franken betrugen. Die Rohgoldexporte der Schweiz beliefen sich im gleichen Zeitraum auf 123,6 Tonnen im Wert von 8 Milliarden Franken.Wichtigstes Lieferland der Schweiz war im April Chile. Von dort importierte die Schweiz den Angaben zufolge netto 19,7 Tonnen Gold. Weitere hohe Importe verzeichnete die Schweiz aus den Vereinigten Arabischen Emiraten mit 14,3 Tonnen, Argentinien mit 12,5 Tonnen und aus den USA mit 12,2 Tonnen.Bei den Abnehmern stand im April unverändert China an erster Stelle, wohin die Schweiz netto 36,4 Tonnen Gold exportierte. Dies sind allerdings 34,7 Tonnen weniger als noch im März. Zudem lieferte die Schweiz netto 23,3 Tonnen Gold in Indien, 10 Tonnen an die Türkei und 9,3 Tonnen in Frankreich.Im vergangenen April verzeichnete die Schweiz gemäß EZV zudem ein Importvolumen von 69,2 Tonnen Silber im Wert von 61,6 Millionen Franken. Das Exportvolumen belief sich auf 171,3 Tonnen Silber im Wert von 139,7 Millionen Franken. Wichtigstes Lieferland war im letzten Monat Marokko, aus dem die Schweiz 15,1 Tonnen Silber importierte. Größter Abnehmer war mit großem Abstand das Vereinigte Königreich, die netto 50,4 Tonnen Silber aus der Schweiz bezogen, gefolgt von den USA mit 31,9 Tonnen.© Redaktion GoldSeiten.de