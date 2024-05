Egon von Greyerz Interview: Große Goldkäufe beginnen gerade

Deutsche Untertitel finden Sie im YT-Player.

0:00 Intro

1:00 Gold und Silber steigen und der Dow Jones erreicht 40.000 Punkte

3:00 Fiat-Geld erhält noch das Finanzsystem, doch große Probleme zeichnen sich ab

3:50 US-Verbraucher kommen immer mehr unter Streß, z.B. durch hohe Schulden und Zinsen

5:00 Das gesamte US-Finanzsystem steht auf tönernen Füßen

6:10 US-Zinsen werden hoch bleiben und sogar noch steigen

8:00 Ein großer Teil der Nachfrage basiert nur auf Kredit, der nicht zurückgezahlt wird

9:40 Was ist, wenn die US-Zinsen nicht gesenkt werden?

11:30 Die Inflation wird bleiben und weiter steigen, die Fed wird die Kontrolle über die Zinsen verlieren

13:15 Die Aussichten für Edelmetalle werden immer stärker, aber im Westen wird kaum gekauft

14:00 Russland und China stocken Gold auf, China stößt US-Anleihen ab

15:35 Durch die Beschlagnahmung russischer Assets durch die USA steigt die Zentralbanken-Goldnachfrage

16:20 Diese Nachfrage kann nur über wesentlich höhere Preise befriedigt werden

17:20 Große Vermögensverwalter steigen gerade erst in Gold ein

18:10 Family-Offices verwalten mehr als Hedge Funds und Private Equity zusammen

19:45 Die Leerverkäufe der Commercials schwächen sich ab, Preissetzung findet im Osten statt

20:45 Gold und Silber finden im Westen kaum Beachtung, der Fokus bleibt auf Aktien

22:00 Der Anteil des Goldes am Welt-Finanzvermögen ist noch sehr klein, die Bewegung beginnt gerade

24:10 Staaten unter Druck führen oft Krieg zur Ablenkung

Die Edelmetalle steigen, während der Dow Jones ein Rekord-Hoch von 40.000 Punkten erreicht. Aber die Risse werden größer, besonders US-Verbraucher geraten weiter unter Druck. Eine neue Finanzkrise wird immer wahrscheinlicher und was ist, wenn die Leitzinsen nicht gesenkt werden? Früher oder später wird die FED die Macht über die Zinsen verlieren, wenn zu viele Schuldenpapiere auf den Markt kommen.Bei diesen starken Aussichten für Edelmetalle bleibt die Nachfrage im Westen schwach, Rußland und China stocken hingegen auf. Der Einzug russischer Vermögenswerte stärkt die Goldnachfrage internationaler Zentralbanken. Weitere Goldnachfrage zeichnet sich durch Vermögensverwalter ab, die endlich die Gefahr zu erkennen scheinen und in Gold diversifizieren wollen. Eine potentiell gewaltige Nachfrage wird auf ein begrenztes Angebot treffen. Sorgen Sie weiter vor in einer weltweit gefährlichen Gemengelage.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)