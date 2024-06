Gold hat seine Arbeit getan - ist das nicht genug?

Goldpreis - 100-jähriger historischer Chart

Goldpreis (inflationsbereinigt) - 100-jähriger historischer Chart

Für die meisten von uns, die wissen, was Gold ist (und was es nicht ist), entwickelt sich Gold weiterhin wie erwartet. Vielmehr spiegelt sein Preis weiterhin den anhaltenden Kaufkraftverlust des US-Dollar wider. Gold selbst tut überhaupt nichts. (siehe " Not About Gold; All About The Dollar ") Ungeachtet kurzfristiger nominaler Gewinne ist der Wert von Gold derselbe wie immer. Gold ist echtes Geld und sein Wert liegt in seiner Verwendung als Geld. Gold ist ein Tauschmittel, ein Wertmaßstab und ein langfristiges Wertaufbewahrungsmittel. Die Verbindung zwischen dem Goldpreis in Dollar und dem Wert des US-Dollar hat sich weder entkoppelt noch verändert. Ein Teil der Verwirrung über die Verbindung zwischen dem US-Dollar und dem Goldpreis resultiert aus der Tendenz von Analysten und anderen, die aktuelle Stärke des US-Dollar-Index anzuführen."Der U.S. Dollar Index (USDX, DXY, DX) ist ein Index (oder Maß) für den Wert des US-Dollar im Verhältnis zu einem Korb ausländischer Währungen, der oft als Korb der Währungen der Handelspartner der USA bezeichnet wird. Der Index steigt, wenn der US-Dollar im Vergleich zu anderen Währungen an "Stärke" (Wert) gewinnt." - (Wikipedia)Der "Korb ausländischer Währungen" umfasst den Euro, den japanischen Yen, den Pfund Sterling, den kanadischen Dollar, die schwedische Krone und den Schweizer Franken. Nirgendwo wird Gold erwähnt. Das Einzige, was der US-Dollar-Index aussagt, ist, wie der US-Dollar im Vergleich zu einer ausgewählten Gruppe von anderen Währungen steht. Der US-Dollar-Index sagt nichts über Gold aus. Tatsache ist auch, dass der US-Dollar-Index den Wert des Dollar nicht auf absoluter, sondern nur auf relativer Basis misst. Jede oder alle der verschiedenen Währungen können zu einem bestimmten Zeitpunkt an Wert (Kaufkraft) gewinnen oder verlieren. Die Veränderungen im Index zeigen lediglich an, wie gut sich der Dollar auf den Devisenmärkten gegenüber der Gruppe/dem Korb anderer Währungen, die den Index bilden, entwickelt.Vor der Gründung der Federal Reserve im Jahr 1913 und noch einige Jahrzehnte danach zirkulierten sowohl Gold als auch der US-Dollar als Geldmittel auf der Basis eines konvertierbaren, festen Wechselkurses. Sowohl Gold- als auch Papierdollar wurden zu einem festen Kurs von 20,67 Dollar für eine Unze Gold verwendet und waren austauschbar. Während die Inflation früher eine Domäne der Regierungen war, wurde die Praxis der Geldschöpfung und Inflation schließlich den Zentralbanken übertragen. Im Rahmen ihrer Befugnisse nahm die Federal Reserve ihre Rolle selbstbewusst wahr und wurde zum führenden Exporteur von Inflation auf weltweiter Basis.Nach mehr als einem Jahrhundert kontinuierlicher, absichtlicher Inflation (Ausweitung des Geld- und Kreditangebots) hat der US-Dollar mehr als 99% seiner Kaufkraft verloren. Dieser tatsächliche Kaufkraftverlust des US-Dollar spiegelt sich in einem Goldpreis wider, der mehr als hundertmal höher ist als der Preis von 20,67 Dollar je Unze, als Gold und Dollar noch austauschbar und konvertierbar waren. Der Kaufkraftverlust des US-Dollar zeigt sich in höheren Preisen für die Waren und Dienstleistungen, die wir kaufen. Diese höheren Preise sind keine Inflation. Die höheren Preise sind die Auswirkungen der Inflation; einer Inflation, die zuvor von der Federal Reserve geschaffen wurde. (siehe " Gold, Inflation, And The Federal Reserve ")Die Auswirkungen der Inflation sind der Schlüssel für den Goldpreis. Insbesondere spiegelt der ständig steigende Goldpreis den tatsächlichen Kaufkraftverlust des US-Dollar wider, der infolge der von der Federal Reserve geschaffenen Inflation bereits eingetreten ist. So lag der durchschnittliche Schlusskurs für Gold im Januar 1980 bei 677 Dollar, was einem 97%igen Kaufkraftverlust des US-Dollar entsprach. Der durchschnittliche Schlusskurs für Gold im August 2011 lag bei 1.825 Dollar je Unze.Zu diesem Zeitpunkt hatten die zusätzlichen Auswirkungen der Inflation nach 1980 den kumulativen Kaufkraftverlust des Dollar auf fast 99% gebracht. Neun Jahre später, im August 2020, führte der Kaufkraftverlust von fast 99% Prozent zu einem Goldpreis von 1.970 Dollar (monatlicher Durchschnittsschlusskurs). Ende April 2024 führten zusätzliche Inflationseffekte zu einem Goldpreis von 2.285 Dollar je Unze. Hier sehen Sie, wie all dies in einem Chart aussieht Quelle ...Der obige Chart zeigt einen immer höheren Goldpreis, da sich die anhaltenden Auswirkungen der Inflation nach und nach in einem US-Dollar manifestieren, der weiterhin an Kaufkraft verliert. Der nachstehende Chart zeigt die gleiche Entwicklung, wobei die Goldpreise um die Auswirkungen der Inflation bereinigt sind...Wie aus dem zweiten Chart hervorgeht, spiegelt der im Laufe der Zeit gestiegene Goldpreis, egal wie extrem er kurzfristig erscheint oder wie hoch er steigt, lediglich die langfristigen Auswirkungen der früheren Inflation wider. Die höheren Goldpreise entstehen, nachdem sich die Auswirkungen der Inflation in Form des tatsächlichen Kaufkraftverlusts des US-Dollar, d. h. in Form höherer Preise für Waren und Dienstleistungen, gezeigt haben. Außerdem zeigt der zweite Chart, dass es sich bei den neuen, immer höheren nominalen Goldpreisen gar nicht um neue Höchststände handelt, wenn man die Auswirkungen der Inflation berücksichtigt.Ein sehr wichtiger Punkt ist, dass ein höherer Goldpreis, der den Kaufkraftverlust des Dollar widerspiegelt, erst im Nachhinein zustande kommt - im Nachhinein. Wichtig ist auch die Tatsache, dass die Auswirkungen der Inflation verzögert und unvorhersehbar sind. Solange sich die Auswirkungen der Inflation nicht zeigen und von der Wirtschaft absorbiert werden, gibt es keinen Grund, einen neuen, höheren Goldpreis zu erwarten.Was von den meisten Anlegern als neuer Höchststand des Goldpreises bezeichnet wird, ist eine Reaktion auf die Auswirkungen der Inflation, die seit August 2020 eingetreten sind, als der Goldpreis bei 1.970 Dollar je Unze lag. Ein neuer nominaler Höchststand, ja; aber unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Inflation hat der Goldpreis seine früheren Höchststände von 2020, 2011 und 1980 nicht überschritten (siehe zweiter Chart oben zur Verifizierung).Es gibt keinen historischen Präzedenzfall für die Erwartung, dass Gold jemals sein inflationsbereinigtes Preisniveau übersteigen wird. Das bedeutet, dass sich der Goldpreis wahrscheinlich vorerst auf oder nahe seinem nominalen Höchststand befindet. Erst nach weiteren deutlichen Kaufkraftverlusten des US-Dollar ist ein höherer Nominalpreis für Gold zu erwarten. (siehe auch " Viewing Gold In Its Proper Context " und " Unstanding Profit Potential In Gold ")© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 30. Mai 2024 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.