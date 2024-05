Ölpreis (Brent): Verkaufsdruck nimmt zu

Der Ölpreis Brent rutschte an den Vortagen wieder deutlich zurück, nachdem im Bereich der bei 84,78 USD liegenden Hürde ein Fehlausbruch ausgebildet wurde. Zuletzt wurde der alte gebrochene Abwärtstrend wieder erreicht.Weitere Abgaben in Richtung der 80,83 USD sind bei Brent möglich. Zunächst bietet sich aber ausgehend vom gebrochenen Abwärtstrend die Chance einer Gegenbewegung. Spielraum wäre in diesem Fall bis 82,80 USD vorhanden, bevor der Abwärtstrend der Vortage auch schon wieder nach unten drücken könnte. Darüber würde sich das Chartbild alternativ wieder aufhellen.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)