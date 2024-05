Palladium: Abwärtstrend setzt sich durch

Palladium bewegte sich in den vergangenen Monaten zunächst moderat ausgehend von 850 USD nach oben. Die Notierungen gingen jedoch bereits ab 1.105 USD wieder in einen Abwärtstrendkanal über, in welchem auch an den Vortagen neue Abgaben zu verzeichnen waren.Nach dem Rückfall aus dem Aufwärtstrend der Vorwochen ist innerhalb des mittelfristig erkennbaren Abwärtstrendkanals ein weiterer Kursrückgang möglich. Spielraum bietet sich dabei bis in den Bereich der 918 USD, darunter in Richtung der 850 USD. Um das Chartbild aufzuhellen, wäre der Anstieg über die bei 1.023 USD derzeit liegende Kanaloberkante nötig, was sich aktuell nicht andeutet.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)