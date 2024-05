Hortet China Ressourcen, um sich auf einen Krieg vorzubereiten?

Chinas rasche Anhäufung von Rohstoffen hat weltweit Aufmerksamkeit erregt und einige Analysten zu der Vermutung veranlasst, dass sich das Land von Präsident Xi Jinping auf einen Krieg um Taiwan vorbereitet. "Xi scheint die Sanktionsstrategie studiert zu haben, die der Westen im Zusammenhang mit der Ukraine gegen Russland anwandte, und hat daraufhin langwierige Schutzmaßnahmen ergriffen, um die chinesische Wirtschaft vor ähnlichem Druck zu schützen", schrieb der ehemalige Direktor des Office of Naval Intelligence, Michael Studeman, laut Newsweek kürzlich auf der außenpolitischen Analyse-Website War on the Rocks.China beanspruche das demokratische Taiwan als sein Territorium, obwohl die in Peking regierende Kommunistische Partei Chinas dort nie regiert habe, heißt es in dem Artikel. US-Beamte gingen davon aus, dass Xi die chinesischen Streitkräfte angewiesen habe, sich auf eine Invasion der Insel bis 2027 vorzubereiten, obwohl die Meinungen in Washington über die Realität dieser Bedrohung geteilt seien.Zu den Rohstoffen, die gehortet werden, gehört auch Gold. Der Preis des Edelmetalls erreichte in den letzten Monaten Rekordhöhen, da die chinesische Zentralbank ihre Bestände diversifizierte und die Verbraucher angesichts des schwächelnden Aktienmarktes und der strengen Kapitalkontrollen des Landes in sichere Häfen flüchteten. Die People's Bank of China stockte ihre Goldreserven im April den 18. Monat in Folge auf und erhöhte sie um 5% im Dollarwert, nach einem Anstieg von 8% im März. Chinas Kaufrausch erstreckt sich auch beispielsweise auf Erdöl. "China arbeitet auch daran, seine Verwundbarkeit gegenüber möglichen Lebensmittel- und Energieembargos zu verringern, baut seine strategischen Ölreserven aus und errichtet mit neuem Eifer Kohlekraftwerke", behauptete Studeman.Andere sind der Meinung, dass Chinas Ressourcenzuwachs nicht notwendigerweise ein Zeichen für einen bevorstehenden Krieg um Taiwan ist. Sie argumentieren, dass die Stärkung der Autonomie und die Verringerung der Fähigkeit des Westens, diese Ressourcen als Waffe gegen China einzusetzen, ein strategischer Schritt an sich sei. "Pekings beschleunigte Bemühungen, Chinas Autonomie und potenzielle Sanktionsresistenz zu verbessern, sind wahrscheinlich nicht so sehr eine Vorbereitung auf militärische Abenteuer als vielmehr eine Reaktion darauf, wie schnell und vereint der Westen gehandelt hat, um Russland für seine Invasion in der Ukraine wirtschaftlich zu bestrafen", erklärte Nathan Attrill, Analyst am Australian Strategic Policy Institute.© Redaktion GoldSeiten.de