Goldpreis stabil vor den PCE-Daten

Der Goldpreis hat sich am Freitag im asiatischen Handel stabilisiert, da Händler das gelbe Metall im Vorfeld der Veröffentlichung wichtiger US-Inflationsdaten, die die Zinsaussichten beeinflussen könnten, weiterhin zurückhaltend bewerten, schreibt Investing.com . Bei den Industriemetallen gaben die Kupferpreise nach, nachdem der Einkaufsmanagerindex des größten Importeurs China schwächer als erwartet ausgefallen war.Die Metallmärkte sind am Freitag von einer gewissen Erleichterung geprägt, nachdem der Dollar im Übernachthandel von seinem Zweiwochenhoch aufgrund schwacher US-Bruttoinlandsproduktdaten zurückgefallen war. Die Erleichterung hielt sich jedoch in Grenzen, da im Vorfeld der wichtigen Inflationsdaten die Befürchtungen über eine anhaltende Inflation und steigende Zinsen anhielten.Allerdings notiert der Goldpreis inzwischen fast 100 Dollar unter seinem Rekordhoch vom Mai, da Befürchtungen, dass die US-Zinsen noch länger hoch bleiben könnten, zu Gewinnmitnahmen beim gelben Metall führten. Eine Reihe von Fed-Vertretern warnte in den letzten Wochen davor, dass die Notenbank angesichts der hartnäckigen Inflation wenig Vertrauen in Zinssenkungen habe. Damit rückten die Daten zum PCE-Preisindex (private Konsumausgaben der US) – dem bevorzugten Inflationsindikator der Fed – in den Mittelpunkt. Es wird erwartet, dass sich die Inflation im April leicht abgeschwächt hat, aber immer noch deutlich über dem Jahresziel der Fed von 2% liegt.© Redaktion GoldSeiten.de