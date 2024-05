Goldman Sachs: KI, Geopolitik und ökologischer Wandel  Metalle auf Rekordhöhen

Eine steigende Nachfrage nach wichtigen Metallen aus den Bereichen künstliche Intelligenz und Verteidigung wird die Gold- und Kupferpreise in diesem Jahr auf Rekordhöhen treiben, schreibt Goldman Sachs laut MarketWatch . In einem Bericht der Investmentbank heißt es, eine Kombination aus technologischen, geopolitischen und wirtschaftlichen Faktoren habe den Weg für den Beginn eines Rohstoff-Bullenmarktes geebnet, der die Kupferpreise bis Ende 2024 auf Höchststände von 12.000 Dollar pro Tonne und die Goldpreise auf 2.700 Dollar pro Unze treiben werde.Insgesamt geht die Investmentbank davon aus, dass Faktoren wie der Aufstieg von KI-Technologien, der Bau neuer Rechenzentren, höhere Verteidigungsausgaben und der globale ökologische Wandel die Nachfrage nach Metallen wie Kupfer, Aluminium, Lithium, Kobalt und Nickel in die Höhe treiben werden. Dies sei vor allem auf die unzureichenden Investitionen in die Produktionskapazitäten der Bergbauunternehmen und das daraus resultierende Defizit zurückzuführen.Beispielsweise könne ein starker Anstieg der weltweiten Verteidigungsausgaben aufgrund zunehmender geopolitischer Spannungen auch die Nachfrage nach Kupfer und anderen Metallen wie Silber, Stahl und Uran in die Höhe treiben, meint die Bank, und hebt hervor, dass die Verteidigungsausgaben um 7% auf ein Rekordniveau von 2,3 Billionen US-Dollar im Jahr 2023 gestiegen waren.All dies wird mit dem Bestreben der Anleger einhergehen, ihre Portfolios zu diversifizieren und sich gegen die zunehmenden geopolitischen Spannungen und die allgemeine wirtschaftliche Unsicherheit abzusichern, indem sie stark in Rohstoffe wie Gold investieren. "Nach einem Handelskrieg, einer Pandemie und den anhaltenden Kriegen in der Ukraine und im Nahen Osten konzentrieren sich politische Entscheidungsträger, Unternehmen und Investoren auf das Management und die Absicherung geopolitischer Risiken für Lieferketten und Portfolios", so die Bank.© Redaktion GoldSeiten.de