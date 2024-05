Cia de Minas auf Erfolgskurs

Quelle Chart: stock3

Das südamerikanische Minenunternehmen Buenaventura Compania de Minas hatten wir zur Mitte des Januars, konkret am 15. des Monats , hier an dieser Stelle im Fokus. Die Tendenz war damals bereits bullisch ausgerichtet und so sollte über dem Widerstand von 12,60 EUR eine weitere Performance bi 14,00 beziehungsweise 15,77 EUR erfolgen. So geschehen, wie der Wochenchart beweist.Oberhalb der nunmehrigen Unterstützung von 15,77 EUR bleibt die Lage durchgehend bullisch, sodass Ziele von rund 19,00 EUR und jenseits der 20,00 EUR-Marke möglich werden.Unterhalb von 15,77 EUR per Wochenschluss könnte es hingegen zu verstärkten Gewinnmitnahmen kommen. Denn schließlich verdoppelte sich die Aktie in wenigen Monaten. In diesem Fall sollten Abgaben bis 14,00 EUR sowie gegebenenfalls bis 12,60 EUR nicht überraschen.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.