Gold überholt den Euro bei den weltweiten internationalen Reserven

Die massiven Goldkäufe der Zentralbanken seit 2009 und der steigende Goldpreis haben dazu geführt, dass der Anteil des Edelmetalls an den weltweiten internationalen Reserven zum Nachteil der Fiatwährungen gestiegen ist. Bis Ende 2023 hat Gold den Euro überholt, und die nächste Fiatwährung, die herausgefordert wird, ist der US-Dollar.Wenn Finanzanalysten Charts über die Verteilung der internationalen Reserven erstellen, konzentrieren sie sich häufig auf Devisen (ohne Gold) und beginnen mit der Einführung des Euro im Jahr 1999. Auf der Grundlage solcher Charts scheint der Anteil des Dollar an den Gesamtreserven langsam zu sinken, von einem Höchststand von 72% im Jahr 2001 auf 58% im Jahr 2023. Außerdem scheint es nicht eine bestimmte Währung zu geben, die mit dem Dollar konkurriert.Aber warum nicht auch Gold einbeziehen und so weit wie möglich zurückblicken? Durch die Kombination mehrerer Quellen erhalten wir einen Einblick in die Verbreitung von Reservewährungen von 1899 bis 1935 (sowohl Fiat- als auch Goldwährungen) und ein vollständiges Bild ab 1950.Dies zeichnet ein ganz anderes Bild. Anstatt nur den Niedergang des Dollar im Schneckentempo zu zeigen, wird das historische Gleichgewicht zwischen Gold und Fiatwährungen deutlich. Normalerweise stützt nicht der Dollar das internationale Währungssystem, sondern das Gold. Gold machte früher den Großteil der internationalen Reserven aus, selbst als der Pfund Sterling noch vor dem Dollar als Weltreservewährung galt. In einem Chart, der mehr Jahre abdeckt, aber nur Gold und den Dollar umfasst, wird die Herrschaft des Dollar noch mehr relativiert.Der obige Chart zeigt, dass der Anteil des Dollar an den Gesamtreserven auf 48% im Jahr 2023 gesunken ist - verursacht durch ein schwindendes Vertrauen in "Kreditwerte" (Fiatwährungen) aufgrund besorgniserregender Vermögensblasen, eskalierender Kriege und Angst vor Inflation - während Gold an Boden gewinnt. Auf der Grundlage persönlicher Berechnungen der offiziellen Goldreserven, die auch verdeckte Ankäufe, z. B. durch die chinesische Zentralbank, einschließen, wird der Anteil des Goldes an den Gesamtreserven im Jahr 2023 auf 18% steigen, gegenüber 11% im Jahr 2008.Gold hat derzeit den Euro überholt, der bei 16% hängen geblieben ist. Da die Probleme, die Fiatwährungen heimsuchen, nicht so bald verschwinden werden, ist es möglich, dass Gold den Dollar in den kommenden zehn Jahren ebenfalls überholen wird. Verpassen Sie auf keinen Fall den X-Post unten, der ein Video enthält, das die Entwicklung der Währungsreserven seit 1950 in einem Balkendiagramm zeigt!© Jan NieuwenhuijsDieser Artikel wurde am 30. Mai 2024 auf www.gainesvillecoins.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.