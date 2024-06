Rohstoffe versus Gold

Gold ist kein Geld mehr im eigentlichen Sinne des Wortes*, aber es wird immer noch eher wie eine Währung als ein Verbrauchsgut gehandelt und sollte daher wie eine Währung analysiert werden. In einer Währungshierarchie würden wir Gold an die Spitze setzen, dann den USD, dann einen großen Rückgang zum Euro, dann einen weiteren großen Rückgang zu den anderen großen Währungen. Daher ist es sinnvoll, die Märkte sowohl in Bezug auf Gold als auch auf den US-Dollar und andere Währungen zu analysieren, was wir regelmäßig tun. So beobachten wir beispielsweise die Entwicklung des S&P500 Index (SPX) und des Spot Commodity Index (GNX) in Goldwerten sehr genau. Im Folgenden werden wir einen Aspekt der Beziehung zwischen den Rohstoffpreisen in US-Dollar und den Rohstoffpreisen in Gold betrachten.Der folgende Chart vergleicht das allgemeine Niveau der Rohstoffpreise in US-Dollar (dargestellt durch den GNX) mit dem allgemeinen Niveau der Rohstoffpreise in Gold (dargestellt durch das GNX/Gold-Verhältnis). Der Punkt, den wir heute hervorheben wollen, ist, dass der GNX seit 1995 gleichzeitig Tiefststände in US-Dollar und in Gold erreicht hat. Diese wichtigen Tiefststände sind durch die vertikalen blauen Linien im Chart gekennzeichnet.Jeder der Tiefststände von GNX und GNX/Gold, die durch die vertikalen blauen Linien angezeigt werden, fiel mit einer Rezession und/oder einer Schuldenkrise zusammen. So fiel der Tiefststand im April 2020 mit der COVID-Krise/Rezession zusammen, der Tiefststand im Januar 2016 mit dem Höhepunkt der Schuldenkrise im US-Schieferölsektor, der Tiefststand Ende 2011 mit der Staatsschuldenkrise in der Eurozone, der Tiefststand Anfang 2009 mit dem Höhepunkt der globalen Finanzkrise, der Tiefststand im Januar 2007 mit dem Höhepunkt der Anfangsphase der US-Immobilien-/Hypothekenkrise, der Tiefststand Anfang 2002 mit dem Zusammenbruch der Dotcom-Aktienblase und dem Ende der Rezession von 2001 zusammen, und der Tiefstand Ende 1998 fiel mit dem Höhepunkt der russischen Schuldenkrise und der LTCM-Pleite zusammen.Wenn die Vergangenheit der Prolog ist, dann wird der GNX seinen Tiefpunkt in US-Dollar erst erreichen, wenn er den Tiefpunkt in Gold erreicht hat. Hat der GNX also seinen Tiefpunkt im Verhältnis zum Gold erreicht? Wie bereits erwähnt, hat das GNX/Gold-Verhältnis in der Vergangenheit seinen Tiefpunkt parallel zu einer Rezession und/oder einer Schuldenkrise erreicht, was beides in den nächsten 12 Monaten wahrscheinlich ist, aber im aktuellen Zyklus nicht der Fall ist. Daher besteht eine gute Chance, dass die Talsohle für GNX noch vor uns liegt und dass die jüngste Rohstoffrallye eine Gegenbewegung innerhalb eines anhaltenden zyklischen Rückgangs ist.*Geld wird durch seine Funktion definiert, nicht durch seine physischen Eigenschaften. Es ist das allgemeine Tauschmittel oder ein sehr häufig verwendetes Tauschmittel innerhalb einer Volkswirtschaft. Das heißt, wenn etwas Geld ist, wird es von fast jedem als Zahlungsmittel für Waren, Dienstleistungen, Schulden und Vermögenswerte akzeptiert. Es wurden noch andere Definitionen ausgeheckt, um zu begründen, dass Gold immer noch Geld ist, aber alle diese Definitionen sind unbrauchbar.© Steve SavilleRegelmäßige Finanzmarktprognosen und -analysen stehen auf unserer Webseite www.speculative-investor.com zur Verfügung. Zurzeit bieten wir keine kostenlosen Probeabos an, aber Gratisbeispiele unserer Arbeit (Auszüge aus unseren regelmäßig erscheinenden Kommentaren) können Sie unter www.speculative-investor.com/new/freesamples.html abrufen.Dieser Artikel wurde am 31. Mai 2024 auf www.tsi-blog.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.