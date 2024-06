Inflationswahrnehmungen

Quelle: Gallup

Quelle: FRED

Ein Dilemma beim Schreiben eines wöchentlichen Artikels ist, dass ich mich dabei ertappe, wie ich immer wieder die gleichen Dinge sage. Während ich schreibe, fällt mir etwas ein, ich fange an, es zu erwähnen, und dann erinnere ich mich vage: "Moment, habe ich das nicht letzten Monat/Quartal/Jahr gesagt?" Ich schaue nach und siehe da, es steht da. Soll ich es noch einmal sagen? Darauf gibt es keine klare Antwort.Einige Leser werden die Wiederholungen bemerken und mich Johnny One-Note nennen. Aber andere müssen einen Punkt mehrmals hören, bevor er ihnen einleuchtet. Das ist dann eine Ermessensentscheidung. Wenn ich denke, dass es wichtig genug ist, wiederhole ich mich und nehme die Kritik an. Heute werde ich zum Beispiel noch einmal etwas sagen, was ich erst vor zwei Wochen festgestellt habe: Die Inflation ist sowohl besser als sie war als auch höher als sie sein sollte. Man muss diese beiden Punkte erkennen, um zu wissen, wo die Wirtschaft steht und wohin sie sich entwickelt.Außerdem stelle ich immer wieder fest, dass Inflation etwas Individuelles ist. Jeder erlebt sie anders, je nach seiner Situation. Aber eine Sache ist gleichbleibend. Mit der Zeit verblasst der Aspekt "besser als vorher", während der Aspekt "höher als es sein sollte" die Oberhand gewinnt. Dies zeigt sich in Umfragen zur öffentlichen Meinung und zur Verbraucherstimmung. Paul Krugman, Jared Bernstein und viele andere fragen sich, warum es den Menschen nicht besser geht, als die Umfragen und Erhebungen vermuten lassen. Sie haben nicht ganz Unrecht.Die Arbeitslosigkeit ist so niedrig wie nie zuvor, die Löhne steigen, das BIP wächst immer noch bescheiden, die Inflation geht zurück, der Aktienmarkt erreicht neue Höchststände und steigt weiter an, auf Geldmarktkonten gibt es 5% und so weiter.Trotzdem sagen Millionen von Menschen, dass sich ihre Situation verschlechtert, und sie sind nicht glücklich darüber. Und sie haben nicht Unrecht. Ich habe schon einmal darüber gesprochen (siehe, ich tue es schon wieder), dass die Inflation einen kumulativen Effekt hat. Die Preise mögen zwar langsamer steigen, aber sie sind immer noch höher als zuvor und fallen ganz sicher nicht. Das schmerzt, auch wenn die Inflation "nur" 2% beträgt. Daten sind wichtig, aber nicht alles. Auch Wahrnehmungen spielen eine Rolle. Heute werden wir uns ansehen, wie die Menschen die Inflation empfinden und was sie in den kommenden Jahren bedeuten könnte.Inflation wird nicht in einem Vakuum wahrgenommen. Sie ist eine von vielen Bedingungen, die sich zu einem allgemeinen Glücksgefühl - oder einem Mangel daran - zusammenfügen. Wir müssen das gesamte Milieu berücksichtigen. Nach Angaben von Gallup sind die Amerikaner seit zwei Jahrzehnten allgemein mürrisch. Ihre regelmäßigen monatlichen Umfragen zeigen, dass die öffentliche Zufriedenheit mit dem "Lauf der Dinge" zur Jahrtausendwende bei über 70% lag, dann 2004 unter 50% fiel und jetzt um weitere 20 Punkte auf nur noch 23% gesunken ist. Igitt.Die Entwicklung dieser Reihe ist sehr aufschlussreich. Die öffentliche Zufriedenheit war zu Beginn der Daten im Jahr 1980 - ebenfalls eine Zeit hoher Inflation - ebenfalls recht niedrig. Im Laufe dieses Jahrzehnts verbesserte sich die Stimmung, um dann Anfang der 1990er Jahre wieder zu sinken. Dies war eine Zeit der Rezession und einer der Gründe für die Niederlage von George H.W. Bush gegen Bill Clinton im Jahr 1992.Anfang der 2000er Jahre kam es dann zu einem dritten Rückgang, der zur Rezession von 2008 führte. Diesmal erholte sie sich jedoch nicht mehr. Die Mehrheit der Gallup-Befragten ist seit 2004 in jeder Umfrage unzufrieden. Und warum? Was hat dazu geführt, dass wir nun schon seit 20 Jahren durchgehend pessimistisch sind? Ich weiß es nicht. Aber was auch immer es war, es scheint den jüngeren politischen Spaltungen vorausgegangen zu sein - und könnte zu diesen Spaltungen beigetragen haben.Dies ist wichtig für das Verständnis der Inflationswahrnehmung. Viele, die sich jetzt über die Inflation aufregen (aus gutem Grund, wie wir weiter unten sehen werden), waren schon lange bevor die Inflation zu einem Problem wurde, aufgebracht. Wir sollten auch beachten, dass die Inflation zwar kein neues Phänomen ist, aber für die meisten Menschen eine neue Erfahrung darstellt. Sie haben als Erwachsene so etwas wie 2021-2023 einfach noch nicht erlebt, oder wenn doch, dann nur vor Jahrzehnten. Dieser Chart zeigt die jährliche CPI-Rate nach Monat für die letzten 25 Jahre. Ich habe eine rote Linie bei der 3%-Marke gezogen.