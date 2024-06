Atlas Lithium ist Mitveranstalter des ersten Lithium-Summit in Brasilien

BOCA RATON, 3. Juni 2024 - Atlas Lithium Corp. (NASDAQ: ATLX) (Atlas Lithium oder das Unternehmen), ein führendes Lithiumexplorations- und -erschließungsunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass es den ersten Lithium-Summit in Brasilien (Brazil Lithium Summit) mitveranstalten wird (der Summit). Diese Veranstaltung ist dazu konzipiert, Brasiliens Lithiumpotenzial hervorzuheben, und wird vom 11. bis 13. Juni 2024 in Belo Horizonte stattfinden, der Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaates Minas Gerais. Der von der Investitionsagentur der Staatsregierung Invest Minas offiziell befürwortete Summit wird als die exklusive Plattform für zentrale Akteure in der Branche und internationale Unternehmen dienen, um direkt mit den Entscheidungsträgern der Region und globalen Investoren Kontakte zu knüpfen. Marc Fogassa, CEO und Chairman von Atlas Lithium, wird die Veranstaltung eröffnen und später eine Paneldiskussion leiten. Ernie Ortiz, ein erfahrener Lithium-Investor und CEO der Lithium Royalty Corporation (LRC), wird an der Podiumsdiskussion teilnehmen. Im Mai 2023 tätigte LRC eine nicht verwässerte Investition auf Royalty-Basis in Höhe von 20 Millionen US$ in Atlas Lithium.Als Zeichen der Stärke der vor Kurzem gegründeten Partnerschaft zwischen Mitsui & Co., Ltd. (Mitsui) und Atlas Lithium werden etliche Mitglieder der Geschäftsleitung von Mitsui an dem Summit teilnehmen. Wie am 28. März 2024 bekannt gegeben wurde, hat Mitsui Stammaktien von Atlas Lithium im Wert von 30 Millionen US$ erworben. Gleichzeitig haben Mitsui und das Unternehmen einen Abnahmevertrag unterzeichnet, der Mitsuis zukünftigen Erwerb von Lithiumkonzentrat betrifft, das auf dem Projekt Neves von Atlas Lithium produziert wird. Das Unternehmen ist überzeugt, dass diese bedeutende Transaktion, welche nach einer Due-Diligence-Prüfung von achtzehn Monaten zustande gekommen ist, ein Beleg seiner Attraktivität als ein künftiger Lithiumlieferant ist.Im Dezember 2023 hat sich Atlas Lithium - wie zuvor veröffentlicht - Investments und Abnahmeverträge mit Chengxin und Yahua gesichert, zwei weltweit führenden Unternehmen in der Lithiumchemikalienverarbeitung. Chengxin ist ein bedeutender Lieferant von BYD, einem führenden Elektrofahrzeugbauer, während Yahua ein wesentlicher Lieferant von Tesla ist, einem weiteren Top-Elektrofahrzeughersteller. Diese strategischen Partnerschaften haben das Unternehmen dazu positioniert, ein wichtiger Akteur in der Lithiumlieferkette für die rasant wachsende Elektrofahrzeugbranche zu werden.Nicholas Rowley, Vice President of Business Development bei Atlas Lithium, meinte dazu: Chengxin, Mitsui und Yahua haben in Atlas Lithium vorrangig aufgrund der seit Langem bestehenden Beziehungen investiert, die unser Team mit diesen Partnern aufgebaut hat. Nachgelagerte Lithiumhersteller und -händler sind wohlvertraut mit der nachweisbaren Erfolgsbilanz des technischen Kernteams von Atlas Lithium, in der Vergangenheit von mehreren Projekten beständig Produkte zu liefern. Eine Tagebaumine, so wie das Projekt Neves, ermöglicht es, dass unsere Erschließung mit viel geringerem Kapitalaufwand und in einer schnelleren Zeitspanne vorangehen kann, was erhebliches Interesse von Kunden erzeugt.Wie zuvor bekannt gegeben wurde, steht die Verarbeitungsanlage von Atlas in der Endphase der Fertigung und des Probelaufs. Das Unternehmen ist weiterhin auf dem besten Weg, im vierten Quartal 2024 die Produktion aufzunehmen.Wir sind begeistert, auf dem Summit - dem wichtigsten Lithiumevent in Brasilien - Mitveranstalter zu sein und unsere großen Fortschritte zu präsentieren, so Marc Fogassa, CEO und Chairman von Atlas Lithium. Diese wegweisende Konferenz führt wichtige Stakeholder aus der Lithiumbranche, die Regierung und internationale Investoren zusammen, um die aufregenden Möglichkeiten in Brasiliens Lithiumsektor zu erkunden. Durch strategische Investitionen und Partnerschaften, die wir gesichert haben, ist Atlas Lithium gut positioniert, eine Führungsrolle im lokalen Markt einzunehmen und sich in die globale Lithiumlieferkette einzugliedern.Weitere Informationen über den Brazil Lithium Summit finden Sie unter: https://www.netzerocircle.org/event/brazil-lithium-summit. Atlas Lithium Corp. (NASDAQ: ATLX) richtet sein Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung und Erschließung des zu 100 % unternehmenseigenen Hartgestein-Lithiumprojekts im Bundesstaat Minas Gerais. Darüber hinaus besitzt Atlas Lithium eine 100-%-Eigentümerschaft an Mineralrechten für andere Batterie- und kritische Metalle wie Nickel, Seltene Erden, Titan, Graphit und Kupfer. Das Unternehmen besitzt auch Aktienbeteiligungen an Apollo Resources Corp. (Privatunternehmen; Eisen) und Jupiter Gold Corp. (OTCQB: JUPGF) (Gold und Quarzit).Brian BernierVice President, Investor Relations+1 (833) 661-7900bwb@atlas-lithium.comhttps://www.atlas-lithium.com/@Atlas_LithiumSafe Harbor-Zertifizierung: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Plänen, Schätzungen und Prognosen von Atlas Lithium und seinen Tochtergesellschaften und unterliegen inhärenten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Aussagen gehören unter anderem solche, die sich auf das Wachstum von Märkten und Industriesegmenten sowie auf die Nachfrage und Akzeptanz neuer und bestehender Produkte beziehen; Prognosen zu Produktion, Reserven, Umsatz, Gewinn, Einnahmen, Gewinnspannen oder anderen finanziellen Posten; Aussagen zu den Plänen, Strategien und Zielen des Managements für zukünftige Operationen; Aussagen zu zukünftigen wirtschaftlichen Bedingungen oder Leistungen; Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit in Brasilien sowie alle Annahmen, Erwartungen, Vorhersagen, Absichten oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Daher sollten Sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Unter anderem können die folgenden Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten abweichen: Ergebnisse der laufenden geotechnischen Analyse von Projekten; Geschäftsbedingungen in Brasilien; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, geopolitische Ereignisse und regulatorische Änderungen; Verfügbarkeit von Kapital; die Fähigkeit von Atlas Lithium, seine Wettbewerbsposition aufrechtzuerhalten; manipulative Versuche von Leerverkäufern, unseren Aktienkurs zu drücken; und die Abhängigkeit von der Unternehmensleitung.Weitere Risiken im Zusammenhang mit dem Unternehmen und seinen Tochtergesellschaften werden im Abschnitt Risk Factors auf Formblatt 10-K, das das Unternehmen am 27. März 2024 bei der Securities and Exchange Commission (die SEC) eingereicht hat, ausführlicher erläutert. Bitte beachten Sie auch die anderen Einreichungen des Unternehmens bei der SEC, die alle unter www.sec.gov verfügbar sind. Darüber hinaus stellen alle zukunftsgerichteten Aussagen nur die Ansichten des Unternehmens zum heutigen Tag dar und sollten nicht als Ausdruck seiner Ansichten zu einem späteren Zeitpunkt betrachtet werden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!