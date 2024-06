Harmony Gold  Nach der Party jetzt der Kater?

Die Aktie des südafrikanischen Minenunternehmens Harmony Gold Mining Co. Ltd. hat eine beeindruckende Rallybewegung hinter sich. Ausgehend ab den Tiefs im Jahre 2022 konnte der Aktienwert von 2 auf 10 USD um beeindruckende 400 Prozent zulegen. Doch jede Aufwärtsbewegung geht nun einmal vorbei. Die Charttechnik deutet in diesem Zusammenhang jetzt auf eine ausgeprägte übergeordnete Konsolidierung hin!Seit dem besagten Tief im September 2022 bei genau 1,94 USD ist Harmony Gold der Benchmark in Form des NYSE Arca Gold BUGS Index deutlich enteilt. Zeitweise konnte die Aktie sogar gegen einen fallenden Markt zulegen. Und während der HUI-Index jüngst mit dem Mai-Hoch auf den höchsten Stand seit April 2022 gestiegen ist, springt Harmony Gold mit 10,25 USD mal eben auf das Kursniveau von August 2012.Vor dem Hintergrund der letzten Analyse vom 27. März "Harmony Gold mit 11-Jahreshoch! Auf zu neuen Dimensionen?" ist der Aktienkurs von Harmony damit also durchaus in neue Dimensionen vorgedrungen. Erstmals seit fast 12 Jahren notiert die Aktie wieder im zweistelligen Kursbereich. Zumindest kurzzeitig.Doch der langfristige diagonale Widerstand ab Mitte 2016 war, wie geschrieben und skizziert, zu stark. An diesem scheiterte der Aktienkurs fast punktgenau und drückte den Aktienkurs wieder deutlich unter die 10 USD Marke. In diesem Zusammenhang wurde jedoch das Kursziel von 11 USD um 0,75 USD verfehlt.Nachdem die Aktie am bekannten Widerstand gescheitert ist, droht Harmony jetzt eine größere Gegenbewegung. Wie im Wochen-Chart skizziert, könnte die Aktie die bereits begonnene Konsolidierung weiter ausbauen und in den kommenden Monaten auf ca. 7,50 bis 7 USD absacken.© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.