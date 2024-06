Ölpreis (Brent): Kurzfristig noch kein Boden in Sicht

Für den Ölpreis Brent kam es am Montag zu einem deutlichen Kursrutsch. Die Notierungen konnten sich nicht mehr über den 80,83 USD halten und rutschten stark zurück.Weitere Abgaben in Richtung der 76,52 USD sind kurzfristig möglich, auch wenn hier wieder mit einer Gegenbewegung gerechnet werden könnte. Bereits ausgehend von 77,80 USD ist eine moderate Stabilisierung möglich. Unterhalb der 80,83 USD bleibt es jedoch vorerst bärisch, sodass darunter auch Abgaben in Richtung der 74,77 USD folgen könnten.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)