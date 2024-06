Überraschende Wahlen in Großbritannien treiben Royal-Mint-Verkäufe an

Rohstoffanalysten auf der ganzen Welt sind optimistisch für Gold, was zum Teil auf die zunehmende geopolitische Unsicherheit zurückzuführen ist, da fast 50% der Weltbevölkerung dieses Jahr zur Wahl gehen. Die Liste der mehr als 80 Länder, in denen Wahlen stattfinden, ist um ein weiteres Land angewachsen. Letzten Monat rief der britische Premierminister Rishi Sunak zu vorgezogenen Neuwahlen auf, die am 4. Juli stattfinden werden.Analysten gehen zwar nicht davon aus, dass die Wahlen in Großbritannien nennenswerte Auswirkungen auf die geopolitische Unsicherheit haben und die Nachfrage nach Gold als sicherem Hafen ankurbeln werden, doch die Daten der britischen Royal Mint sagen laut Kitco News etwas anderes.In einer am Montag veröffentlichten Mitteilung erklärte die Royal Mint, dass die Goldnachfrage seit dem Ankündigung Sunaks gestiegen sei. "Seit der Ausrufung der vorgezogenen Neuwahlen ist die Zahl der Kunden, die Edelmetallbullion über die Royal Mint kaufen, um 49% gestiegen, während sich das Volumen der Goldkäufe im Vergleich zur Vorwoche verdoppelt hat (+117%). In der Bullionabteilung der Royal Mint stiegen die Ausgaben der Kunden im Vergleich zur Vorwoche um 145%, während die Zahl der Erstkäufer um 10% zunahm", so die Münzanstalt in einer Mitteilung."Der Aufschwung bei den Edelmetallinvestments, die wir in der vergangenen Woche gesehen haben, scheint durch Safe-Haven-Käufe von Anlegern getrieben worden zu sein, die versuchen, die mit der aktuellen Unsicherheit verbundenen Risiken zu mindern. Wahlen führen zu vermehrten Fragen über die Zukunft der Wirtschaft, der Steuern und der Sicherheit, was zu einem sprunghaften Anstieg der Investitionstätigkeit und einem größeren Interesse an Edelmetallen führen kann", so Stuart O'Reilly, Insight Manager bei der Royal Mint, in dem Bericht. Er hob hervor, dass es nicht nur die britischen Wahlen seien, die Investoren interessiert verfolgen, sondern vor allem die amerikanischen Wahlen im November.© Redaktion GoldSeiten.de