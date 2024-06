US-Banken am Rande des Zusammenbruchs? Liste der Problembanken wird länger

Die Gewinne des US-Bankensektors stiegen im ersten Quartal 2024 um 79,5% auf 64,2 Mrd. USD, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass die großen Banken nicht die Milliarden an Sondergebühren schultern mussten, die sie zur Deckung der durch die Bankenzusammenbrüche im letzten Frühjahr entstandenen Kosten zu zahlen hatten, berichtet Reuters . Die Federal Deposit Insurance Corporation erklärte, dass der größte Teil der höheren Gewinne darauf zurückzuführen sei, dass die Banken diese Feststellung nicht realisiert hätten, was die Gewinne der Banken Ende 2023 gedrückt habe. Die Unternehmen profitierten auch von höheren zinsunabhängigen Erträgen und geringeren Aufwendungen für Rückstellungen."Der Bankensektor hat sich im ersten Quartal weiterhin widerstandsfähig gezeigt", meinte der Vorsitzende der FDIC, Martin Gruenberg, in einer Erklärung, in der er feststellte, dass "die Verschlechterung bestimmter Kreditportfolios weiterhin eine Überwachung rechtfertigt." Die FDIC teilte außerdem mit, dass sich die Liste der "Problembanken" im ersten Quartal von 52 auf 63 erweitert hat und die Gesamtaktiva dieser Banken auf 82,1 Milliarden Dollar gestiegen sind. Derzeit gelten 1,4% aller Banken als "Problembanken", was nach Angaben der FDIC im normalen Bereich liegt.Die Bundesbehörde versichert, dass das US-Bankensystem nicht in unmittelbarer Gefahr ist, heißt es auf Finbold . Sie räumt jedoch ein, dass die Inflation, die volatilen Aktienmärkte und die geopolitischen Spannungen weiterhin Herausforderungen darstellen. Diese Faktoren könnten die Fähigkeit der Banken beeinträchtigen, Kredite zu vergeben, Gewinne zu erwirtschaften und eine ausreichende Liquidität aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus müssen bestimmte Kreditportfolios, z. B. für Büroimmobilien und Kreditkarten, wegen einer möglichen Verschlechterung genau überwacht werden. Die FDIC wird diese Themen zusammen mit dem Finanzierungsdruck und den schrumpfenden Gewinnmargen weiterhin überwachen.© Redaktion GoldSeiten.de