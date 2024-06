Schwäche im Rohstoffsektor

Die Euphorie, die noch vor einigen Wochen im Markt war, verflüchtigt sich und kurzfristig aufgesprungene Trader scheinen wieder das Weite zu suchen. Das ist gut so. Gestern Verluste bei den Edelmetallen, allen voran Silber, doch auch Kupfer und Öl gaben nach:Es ist gut, dass sich die überkaufte Situation bei Silber oder Kupfer recht schnell abbaut und die Preise nicht zu schnell zu hoch steigen. Silber hat im Future nun eine Unterstützung bei 29,20 USD, doch auch ein Schluck tiefer würde keinen Schaden anrichten:Kupfer mit einem schönen Rücksetzer in den Bereich um 4,50 USD:Die Minen gestern sehr schwach, mit einem dieser typischen Abwärtstage, an denen die Goldaktien gleich zu Beginn deutlich rutschen und dann nur noch seitwärts laufen:Der GDX hat vom Top noch nicht einmal 10% korrigiert. Gestern bot die 50-Tagelinie eine Unterstützung. Ich schließe einen Rückgang in den Bereich zwischen 33 USD bis 31,50 USD nicht aus, jedoch bleibe ich bei meiner grundsätzlichen Einstellung, dass wir uns ein einem Bullenmarkt befinden und die Rücksetzer flach und kurz sein sollten.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.