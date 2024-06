Royal Mint: 100 Mio. £ Deal mit USA und Recycling statt Exportmünzen

Die Royal Mint hat eine Vereinbarung unterzeichnet, mit der sie britische Münzen im Wert von 100 Millionen Pfund in die USA verkaufen will – trotz ihrer Pläne, die Produktion von Münzen für andere Länder einzustellen, wie die britische Seite This is Money berichtet. Ab Dezember 2024 wird die Münzprägeanstalt die Produktion von Münzen für andere Länder beenden, aber weiterhin britische Währungs- und Gedenkmünzen prägen. Um die Lücke zu schließen, die durch den Wegfall der ausländischen Währungen entsteht, plant die Münzprägeanstalt, mehr in Großbritannien hergestellte Münzen als Anlage- und Sammlermünzen in die USA zu verkaufen.Die Royal Mint hat eine Vereinbarung mit der Import- und Vertriebsgesellschaft Rare Coin Company of America unterzeichnet, von der sie sich in den nächsten drei Jahren einen Umsatz von 100 Millionen Pfund erhofft. Das Interesse der Amerikaner an Münzen aus dem Vereinigten Königreich ist bereits groß, und die Münzprägeanstalt hat nach eigenen Angaben seit 2022 einen Anstieg der Verkäufe in die USA um 118% verzeichnet. Insbesondere in den letzten zwei Jahren haben US-Kunden mehr als 17.000 1-Unzen-Silber-Gedenkmünzen der Prägeanstalt gekauft. Die Rare Coin Company of America wird das Exklusivrecht für den Verkauf von Münzen der Royal Mint haben, nicht jedoch für den Verkauf von Bullion.Aktuell befindet sich die Royal Mint in einem Umstrukturierungsprozess, der zum Teil auf die sinkende Nachfrage nach Münzen im Ausland – mit Ausnahme der USA – zurückzuführen ist. Den jüngsten Jahresergebnissen zufolge gab die Münzprägeanstalt 2022/23 nur 56 Auflagen von Münzen aus, gegenüber 339 im Jahr 2021/22 und 437 im Jahr 2020/21. Die Münzabteilung der Royal Mint machte 2022/23 einen Verlust von 13,1 Millionen Pfund, gegenüber 4,5 Millionen Pfund im Vorjahr.Ab Dezember will die Münzprägeanstalt die 200 Mitarbeiter, die derzeit an den Auslandsmünzen arbeiten, in die Schmuckherstellung und das Goldrecycling verlagern. Die Münzprägeanstalt will Gold aus Leiterplatten, wie sie in Mobiltelefonen und Laptops verwendet werden, zurückgewinnen. Das Unternehmen baue aktuell eine Anlage in Llantrisant, die 99% des in elektronischen Geräten verwendeten Goldes zurückgewinnen kann, heißt es bei This is Money.© Redaktion GoldSeiten.de