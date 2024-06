DRD Gold Ltd. grenzwertig unterwegs

Quelle Chart: stock3

Das südafrikanische Minenunternehmen DRD Gold Ltd. konnte sich rückblickend zur Analyse vom 4. März weiter empor entwickeln. Dabei wurde das anvisierte Widerstandslevel von 8,84 USD attackiert und schließlich sogar überwunden, sodass im Mai ein frisches Mehrmonatshoch bei 9,45 USD ausgebildet werden konnte. Seither dominieren die Gewinnmitnahmen. Schauen wir im nachfolgenden Fazit auf die Details rund um die aktuell grenzwertige Situation.In der Spitze setzte die Aktie bisher knapp über -12 % vom Reaktionshoch bei 9,45 USD zurück. Dabei erreichte sie bereits in der vergangenen Woche die beiden gleitenden Durchschnitte EMA50+200 sowie unlängst auch die kurzfristige Aufwärtstrendlinie seit Ende Februar. Die gegenwärtige Situation ist daher als grenzwertig einzustufen, weil eine weitere Kursschwäche weiteren Verkaufsdruck generieren dürfte. Unterhalb des Tiefs vom vergangenen Freitag bei 8,30 USD wird die charttechnische Lage daher trüb.Doch noch ist es ja nicht soweit und ein Wiedererstarken verschafft natürlich Potenzial auf der Oberseite. Konkret bedarf es daher genau jetzt einer Stabilisierung beziehungsweise vielmehr Rückkehr der Käuferschaft. Springen die Notierungen daher wieder an, wären insbesondere bei einem neuen Mehrtageshoch über 8,65 USD weitere Zugewinne denkbar.Dabei erscheinen neben dem Widerstandslevel aus früherer Zeit rund um 8,84 USD das runde Niveau von 9,00 USD sowie darüber das letzte Reaktionshoch bei 9,45 USD interessant. Oberhalb dieser Marken lockt dann auch bald schon der zweistellige Kursbereich. Bleibt die Kursschwäche jedoch bestehen, könnte sich bei einem Rückgang unter 8,30 USD eben diese noch verschärfen.Dabei sollte man für den weiteren Verlauf mit zusätzlichen Abgaben bis zur Region von 7,55 bis 7,75 USD rechnen. Dort erscheint eine Pausierung möglich, bevor es bei weiterem Druck auch durchaus noch tiefer gehen könnte. Notierungen unter 7,55 USD erlauben hier Anschlussverluste bis mindestens zur Marke von 7,00 USD je Anteilsschein. Die eigentliche sowie tragfähige Unterstützung befindet sich sogar noch eine Etage tiefer bei 6,62 USD. Die charttechnische Situation hätte in diesem Fall wieder eine deutliche Schlagseite erhalten.Entgegen dem März ist aktuell ein frischer Aufwärtstrend intakt. Dazu muss die Aktie allerdings unmittelbar anziehen und idealerweise über das Level von 8,65 USD anziehen. Gelingt dies, besteht eine wesentlich bessere Aussicht auf weitere Kurssteigerungen bis 8,84 USD und darüber bis zum letzten Mehrmonats-/Reaktionshoch bei 9,45 USD.Noch ist das Signal einer bärischen Fortsetzung nicht gefallen. Sollten die Kurse jedoch unter das Tief vom vergangenen Freitag bei 8,30 USD zurückfallen, besteht weiteres Abwärtspotenzial bis zur Unterstützungszone von 7,55 bis 7,75 USD. Dort erscheint eine neuerliche Stabilisierung möglich, bevor es unter 7,55 USD weiter scharf abwärts gehen könnte.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.