Ronnie Stoeferle: 4.800 $ Gold bis 2030 "klingt ziemlich realistisch"

Der Edelmetallmarkt wird langsam warm, wobei der Goldpreis im Jahresvergleich um mehr als 14% und der Silberpreis um mehr als 26% gestiegen sind. Am 5. Juni 2024 notierte Gold bei 2.346 $ pro Unze und Silber bei 29,63 $ pro Unze. Dieser Anstieg ist auf die steigende Nachfrage aus den Schwellenländern und die strategischen Maßnahmen der Zentralbanken zurückzuführen und signalisiert eine neue Phase des Gold-Bullenmarktes.Ronnie Stoeferle, Managing Partner der Incrementum AG, ist der Ansicht, dass wir Zeugen eines klassischen frühen Bullenmarktverhaltens sind, erklärt er in einem Interview mit Kitco News. "Wir befinden uns in einer neuen Phase des Goldbullenmarktes", meinte er. "Was wir an den Märkten sehen, ist das klassische Verhalten eines frühen Bullenmarktes. Die Minenaktien führen den Goldpreis an. Silber übertrifft Gold". Das Gold-Silber-Verhältnis, das misst, wie viel Silber man benötigt, um eine Unze Gold zu kaufen, ist auf rund 79 gesunken, was die starke Performance von Silber im Vergleich zu Gold widerspiegelt.Die Goldminenaktien, insbesondere der VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX), verzeichneten beträchtliche Gewinne. In den vergangenen drei Monaten ist der GDX um rund 13% gestiegen, was das wachsende Vertrauen der Anleger widerspiegelt. "Minenaktien führen den Goldpreis an. Sie übertreffen den Goldpreis", betonte Stoeferle. Dieses Wachstum des GDX unterstreicht die Gesundheit des Bergbausektors bei steigenden Goldpreisen, auch wenn die Betriebskosten immer noch zu hoch seien.Letztlich geht der Experte noch auf die Rolle der Schwellenländer bei der Preisentwicklung von Gold ein. Vor allem erwähnt er natürlich die Käufe der Zentralbanken, bei denen vor allem Länder wie China, Indien und auch Russland eine große Rolle spielen, da die größeren BRICS+-Mitglieder allein schon fast 70% ausmachen. Er sieht den weiteren Ausbau der BRICS+, zum Beispiel durch einen potentiellen Beitritt der Türkei, der aktuell im Raum steht, als ein Risiko für den Stellwert des Dollars und als Rückenwind für Gold, welches stattdessen die Reserven füllt.Stoeferle ist optimistisch, was die Zukunft des Goldes angeht, und prognostiziert ein langfristiges Preisziel von 4.800 $ bis 2030. "Wir haben dieses Modell in unserem Bericht In Gold We Trust 2020 vorgestellt und gesagt, dass 4.800 $ unser langfristiges Preisziel für das Ende dieses Jahrzehnts ist", so Stoeferle. "4.800 US-Dollar klingt spektakulär, aber es ist wie 10-12% CAGR für die nächsten Jahre bis 2030. Das klingt ziemlich realistisch."© Redaktion GoldSeiten.de