Zusammenarbeit zwischen Ghana und LBMA zeigt Potential

Kleinbergbauunternehmen in Ghana könnten dank der Zusammenarbeit zwischen der ghanaischen Regierung und der London Bullion Market Association (LBMA) im Rahmen des UK-Ghana-Gold-Programms (UKGGP) bald neue internationale Märkte erschließen, berichtet GhanaWeb . In einer Pressemitteilung am Mittwoch, den 5. Juni 2024, meinte Nana Akwase Awuah, Geschäftsführer der Precious Minerals Marketing Company Ltd. (PMMC): "Die LBMA-Zertifizierung würde unsere Bemühungen zur Förderung [...] eines verantwortungsvollen Bergbaus erheblich stärken und letztlich sicherstellen, dass Ghana den größtmöglichen Nutzen aus seinen Goldressourcen zieht."In der Erklärung heißt es, dass die Anwesenheit von Gregory Mthembu-Salter, einem Berater der LBMA, in Ghana, der wichtige Interessenvertreter, einschließlich Regierungsbehörden, der Ghana National Association of Small-Scale Miners, Goldhändler und Exporteure treffen soll, einen Markt im Wert von mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar für kleine Goldbergbauunternehmen in Ghana eröffnen könnte. "Wir sind mit dem zweiwöchigen Auftrag hier, um das Ziel der LBMA zu unterstützen, dass ihre Scheideanstalten, die auf der Good Delivery List (GDL) stehen, legal und verantwortungsvoll abgebautes Gold aus dem Kleinbergbau in Ghana beziehen", erklärte Mthembu-Salter.Er stellte fest, das Engagement der Regierung für einen verantwortungsvollen Bergbau sei lobenswert, und es würden bereits bedeutende Fortschritte erzielt werden. Die GDL-Scheideanstalten seien bestrebt, ihre Lieferketten sowie die Lebens- und Einkommensbedingungen der Bergleute zu verbessern und gleichzeitig die Umweltauswirkungen zu verringern. "Die Belieferung der GDL bietet den ghanaischen Produzenten Zugang zu den offiziellen Weltmärkten, erfordert aber eine Verpflichtung zu legalen und verantwortungsvollen Bergbaupraktiken. Wir sind zuversichtlich, dass viele bereit sind, diese Herausforderung anzunehmen und freuen uns auf die Zusammenarbeit", fügte Mthembu-Salter hinzu.© Redaktion GoldSeiten.de