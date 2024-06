CME Group: Weitere Rekorde bei Mai 2024 Handelsvolumen

Die CME Group , die unter anderem die New Yorker Rohstoffbörse COMEX betreibt, veröffentlichte am Dienstag die aktuellen Daten zu den Handelsvolumen am Terminmarkt für den Mai 2024. Den Angaben zufolge wurden im letzten Monat durchschnittlich 26 Millionen Kontrakte pro Tag gehandelt, was einem erneuten Rekord entspricht. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wurde ein Plus von 4% erreicht.Am Metallterminmarkt wurden im Mai durchschnittlich 33% mehr Kontrakte pro Tag gehandelt als im Vorjahreszeitraum. Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen betrug dabei 866.000 Kontrakte pro Tag, verglichen mit täglich 1 Millionen Kontrakten im April und 650.000 Kontrakten pro Tag im Mai 2023. Im Mai 2024 sorgte vor allem Kupfer für Rekorde mit einem monatlichen Allzeithoch bei Micro Copper Futures mit 30.928 und Kupfer mit 19.689 Kontrakten pro Tag.© Redaktion GoldSeiten.de