EZB senkt Zinsen  Markt reagiert verhalten

Der Goldmarkt reagierte nur wenig auf die globalen Devisenmärkte, als die Europäische Zentralbank die Zinsen gestern allgemein um 25 Basispunkte senkte. In einem mit Spannung erwarteten Schritt gab die EZB bekannt, dass die Zinssätze für die Hauptrefinanzierungsgeschäfte, die Spitzenrefinanzierungsfazilität und die Einlagefazilität mit Wirkung zum 12. Juni 2024 auf 4,25%, 4,50% bzw. 3,75% gesenkt werden, wie Kitco News berichtet.Die EZB wies darauf hin, dass die Zinssenkung erfolgte, nachdem die Inflation seit September 2023 um mehr als 2,5 Prozentpunkte zurückgegangen war, und fügte hinzu, dass sich die Inflationsaussichten "deutlich verbessert" hätten. "Auf der Grundlage einer aktualisierten Einschätzung der Inflationsaussichten, der Dynamik der zugrunde liegenden Inflation und der Stärke der geldpolitischen Transmission ist es nun angemessen, den Grad der geldpolitischen Restriktion zu mäßigen, nachdem die Zinssätze neun Monate lang unverändert geblieben sind", hieß es in der Erklärung der Zentralbank.Die EZB zögert aber noch den Beginn eines neuen Lockerungszyklus zu signalisieren. "Der EZB-Rat wird bei der Festlegung des angemessenen Niveaus und der Dauer der Restriktionen weiterhin einen datenbasierten Ansatz verfolgen, der sich von Sitzung zu Sitzung ändert. Insbesondere werden seine Zinsentscheidungen auf seiner Einschätzung der Inflationsaussichten vor dem Hintergrund der eingehenden Wirtschafts- und Finanzdaten, der Dynamik der zugrunde liegenden Inflation und der Stärke der geldpolitischen Transmission beruhen. Der EZB-Rat legt sich nicht im Voraus auf einen bestimmten Zinspfad fest", so die Erklärung.Michael Brown, Senior Research Strategist bei Pepperstone, erklärte, die verhaltene Marktreaktion auf die Zinssenkung sei nicht überraschend, da der Schritt seit März gut vorbereitet worden sei. Obwohl er mit zwei weiteren Zinssenkungen in diesem Jahr im September und Dezember rechnet, sieht Brown auch falkenhafte Tendenzen bei der EZB. "Die geldpolitischen Entscheidungsträger versuchen eindeutig, sich so viel Flexibilität wie möglich zu verschaffen", stellte er fest.© Redaktion GoldSeiten.de