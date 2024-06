Omega Pacific Resources erhält Zulassung zum OTCQB

7. Juni 2024 - Omega Pacific Resources Inc. (CSE: OMGA | OTCQB: OMGPF | FWB: Q0F) (Omega oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen nach erfolgreichem Abschluss des Antragsverfahrens von der FINRA die Zulassung für eine Notierung in den USA erhalten hat. Die Stammaktien des Unternehmens können seit heute am OTCQB unter dem Börsenkürzel OMGPF gehandelt werden und notieren nach wie vor an der CSE unter dem Ticker OMGA. Das Unternehmen hat auch das Antragsverfahren für den OTC Market abgeschlossen und die Berechtigung der Depository Trust Company (DTC) erhalten.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/75850/Omega_070624_DEPRCOM.001.jpeghttps://www.youtube.com/watch?v=pQcZ4W05ZZs&feature=youtu.beJason Leikam, CEO von Omega Pacific, sagt dazu: Die Notierung am OTCQB wird unseren Bekanntheitsgrad erhöhen und einem breiteren Spektrum von US-Investoren Zugang zum Unternehmen verschaffen. Die Notierung am OTCQB wird voraussichtlich die Liquidität verbessern, indem sie aktuellen und potenziellen Anlegern eine transparente und leicht zugängliche Handelsplattform bietet, auf der sie Echtzeitkurse und Marktinformationen finden können.Der OTCQB Venture ist der führende Börsenplatz für Unternehmen, denen es ein Anliegen ist, Anlegern in den USA eine hochwertige Handelsplattform und Informationsvermittlung anzubieten. Für eine Börsenzulassung müssen Unternehmen eine laufende Finanzberichterstattung vorweisen, die Prüfung zur Einhaltung eines Mindestkurses bestehen und jährlich ein Verfahren zur Verifizierung und Managementzertifizierung absolvieren. Die Qualitätsstandards des OTCQB gewährleisten ein hohes Maß an Transparenz sowie die Technologie, um die Anleger besser zu informieren und den Handel optimaler zu gestalten.Omega Pacific ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Augenmerk auf die Erschließung von Mineralprojekten mit Basis- und Edelmetallvorkommen gerichtet ist.Jason Leikam, Chief Executive Officer & DirektorTel: +1 (778) 650 4255E-Mail: jason@omegapacific.caVorsorglicher Hinweis: Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen gemäß den Bestimmungen der kanadischen Wertpapiergesetze zukunftsgerichtete Informationen dar, einschließlich Aussagen über die Pläne des Unternehmens. Solche Aussagen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Überzeugungen, Annahmen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt werden, und unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den erwarteten oder prognostizierten abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Die CSE und ihre Regulierungsorgane übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!