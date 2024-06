EZB senkt  Australien mit langem Wochenende

Die EZB hat es getan und den Leitzins erstmals seit 2019 um 0,25% gesenkt. Aus meiner Erinnerung heraus ist das das zweite Mal in den vergangenen 15 Jahren, in der die EZB nicht der FED folgt, sondern mit einer Zinsänderung vorlegt. Das letzte Mal hat die EZB 2011 die Zinsen vor der FED erhöht und musste dann schnell zurückrudern.Die Australier lassen es heute ausklingen, da sie in ein langes Wochenende gehen. Am Montag bleiben die Börsen in Down Under aufgrund des "King´s Birthday" geschlossen.Gold hat mein favorisiertes Muster bislang schön gehalten und konnte gestern wieder zulegen:Silber hat im Future die Unterstützung bei 29,20 USD gehalten und eine Trendwende nach oben vollzogen:Der GDX ungewöhnlich "charttreu" in jüngster Zeit. Wir kennen die Situationen, in denen Unterstützungen und Widerstände bei den Goldminen nichts zählen. Doch jüngst macht das Ganze einen viel solideren Eindruck. Der GDX mit einem Rücksetzer von oben auf die 50-Tagelinie und einem kräftigen Tag gestern mit +3,46%. Der kurzfristige Abwärtstrend ist schon wieder gebrochen:Die Rücksetzer in einem Bullenmarkt fallen in der Regel flach aus und gehen zügig über die Bühne. So sieht es aktuell auch wieder aus und der Gold- und Silbersektor macht Anstalten, sehr bald neue Hochs anzustreben.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.