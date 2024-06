Ausgold Ltd.: Starker Tag und Vergleich mit Capricorn Metals

Ausgold heute zum Wochenausklang sehr fest mit einem Anstieg um 21% bei über 16 Millionen gehandelten Aktien. Geholfen haben könnte ein Artikel von Barry FitzGerald: Link . Er beschreibt die große Kapitalerhöhung von Ausgold und die Änderungen im Management als möglichen "Capricorn Metals – Moment". Da wir damals bei Capricorn Metals live dabei waren (und heute über 1.000% im Gewinn sind!), sind die Parallelen natürlich nicht zu verkennen.Wir haben ein nicht beachtetes Goldunternehmen mit mehreren Millionen Unzen Gold in Westaustralien, bei dem die mühselige Arbeit (Bohrungen, Ressourcenschätzungen, Scoping-Studie, Vormachbarkeitsstudie, usw.) schon größtenteils gestemmt wurde aber die "Macher" haben gefehlt.Das war bei Capricorn genauso, bis Mark Clark mit seinem Team eingetroffen ist, Kapital in die Firma investiert, größere Finanzierungen organisiert und dann die Karlawinda Mine in Produktion geführt haben.Auch wenn ich das neue Management von Ausgold nicht ganz auf eine Ebene mit Clark stellen würde, so haben wir nun auf jeden Fall die Chance auf eine viel stärkere Zukunft als vorher!© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.