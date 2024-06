Gold - Land unter beim sicheren Hafen

Am vergangenen Freitag wurde der Goldpreis im frühen Handel von einer Verkaufswelle erfasst, die den Kurs ausgehend vom neu erreichten Wochenhoch bei 2.387 USD bis weit unter den Support bei 2.300 USD drückte. Damit hat sich die bärische Variante einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung seit dem neuen Rekordhoch bei 2.449 USD frühzeitig durchgesetzt und ein erstes Verkaufssignal aktiviert. Aktuell versucht die Käuferseite, den Einbruch auf Höhe von 2.290 USD abzufangen und das nächste bärische Signal zu verhindern.Um dem Einbruch vom Freitag Paroli zu bieten, müsste der Goldpreis jetzt mindestens wieder über 2.350 USD ansteigen. In diesem, aktuell unwahrscheinlichen Fall könnte es zumindest zu einer Stabilisierung im Bereich von 2.387 USD kommen. Das Allzeithoch ist jetzt generell in weite Ferne gerückt.Wesentlich wahrscheinlicher ist ein Rutsch unter den Support bei 2.267 USD, der das nächste Verkaufssignal und weitere Abgaben bis 2.222 und 2.190 USD nach sich ziehen dürfte. Sollte diese Zone ebenfalls unterschritten werden, wäre eine mittelfristige Topbildung vollzogen worden und sogar schon ein Einsturz bis 2.076 USD möglich.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)