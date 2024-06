SPDR beendet Stagnation in KW23

Die 23. Kalenderwoche brachte wieder einen Zuwachs für den weltgrößten Gold-ETF SPDR Gold Trust. Nach eineinhalb Woche des Stillstandes zeigte der ETF wieder etwas Bewegung in der zweiten Hälfte der letzten Woche. Trotz Abflüssen am Freitag endete die Woche positiv.Die Goldbestände beliefen sich am vergangenen Freitag auf 835,67 Tonnen, so die Angaben auf der Webseite www.spdrgoldshares.com . Am Freitag der Vorwoche waren es 832,21 Tonnen. Für Montag und Dienstag blieb der Bestand weiterhin unverändert. Am Mittwoche folgte dann jedoch ein Zufluss von 1,44 Tonnen. Am Donnerstag erlebte der ETF seinen größten Zuwachs der Woche, mit 3,45 Tonnen die zusätzlich einflossen. Am Freitag folgte dann ein Abfluss von 1,43 Tonnen. Der Preis je Unze schwankte weiter in der letzten Woche. Am Ende fiel er auf ein Monatstief mit 2310,80 Dollar, ein Minus von 37,45 Dollar pro Unze im Vergleich zur Vorwoche.Entwicklung der SPDR-Bestände in der vergangenen Woche:• 03. Juni: 832,21 Tonnen• 04. Juni: 832,21 Tonnen• 05. Juni: 833,65 Tonnen• 06. Juni: 837,10 Tonnen• 07. Juni: 835,67 Tonnen© Redaktion GoldSeiten.de