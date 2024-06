Jeff Clark: 2.500 $ nächstes Ziel für Gold, Lunte brennt für Junior Miners

Der Goldpreis hat sich von seinen Rekordwerten zu Beginn des Jahres zurückgezogen, aber Jeff Clark, Herausgeber von Paydirt Prospector, glaubt, dass das gelbe Metall bis 2024 weiter steigen wird. "Das nächste Ziel oder Niveau liegt bei 2.500 US-Dollar [pro Unze], und ich denke, dass wir es dieses Jahr erreichen werden, denn die Vergangenheit bestätigt das. Der Goldpreis ist in diesem Aufschwung um 38% gestiegen [...] aber der durchschnittliche Aufschwung ist viel höher, und wenn dieser Aufschwung jetzt enden würde, wäre es der niedrigste in der Geschichte", meinte er in einem Interview mit dem Investing News Network.Er teilte auch seine Gedanken über Silber mit und sagte, dass Silber dem Gold folge, aber wie üblich besser abschneide. "Wenn wir mit dem Bullenmarkt bei Gold richtig liegen und der Aufwärtstrend anhält, dann sollten wir erwarten, dass dies auch bei Silber der Fall sein wird und es sich weiterhin besser entwickeln wird als Gold", erklärte Clark und vertrat die Ansicht, dass ein Preis von 40 bis 50 US-Dollar pro Unze in der aktuellen Hausse angemessen sei.Er glaube, dass Silber noch weiter steigen werde. Der inflationsbereinigte Preis liege bei etwa 75 Dollar, wenn man den Verbraucherpreisindex zugrunde legt, erklärte Clark. Wenn man die Shadowstats von John Williams verwende, liege er im dreistelligen Bereich. "Ich denke also, dass ein Silberpreis von 75 US-Dollar in zwei bis drei Jahren durchaus zu erwarten ist", stellte er fest und wies darauf hin, dass diese Zahlen auf historischen Daten beruhen.Clark merkte an, dass sich die Stimmung im Junior-Ressourcensektor nicht so sehr verbessert habe, wie man es sich wünschen würde. "Aber", so Clark, "ich glaube, die Lunte ist angezündet, denn wenn der Goldpreis erst einmal in Bewegung kommt, wird das Geld zu den Produzenten fließen, dann zu den Entwicklern und schließlich zu den Juniors. Das ist sehr typisch, das haben wir in der Vergangenheit immer wieder gesehen."© Redaktion GoldSeiten.de