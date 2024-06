Geopolitischer Zusammenbruch

Ich schreibe Ihnen aus Kapstadt, Südafrika, wo ich herzlich empfangen und daran erinnert wurde, wie sehr ich internationale Reisen genieße (na ja, abgesehen vom Jetlag!). Unsere Welt hat so viele Wunder, die die meisten Menschen nie zu sehen bekommen. Natürlich ist es "nirgendwo so schön wie zu Hause", aber andere Orte zu sehen, macht mich auch glücklich.Doch diese Vielfalt und Diversität bedeutet auch Konflikte und Risiken. Jedes Land hat seine eigenen Interessen, die seine Regierung natürlich verteidigen muss. Die Tatsache, dass sich nicht die ganze Welt in einem ständigen, offenen Krieg befindet, ist eine der größten Errungenschaften der Neuzeit. Wir wollen sie nicht verlieren... und doch könnten wir es. Dieses Schicksal ist näher, als viele denken.Da es schwierig ist, auf Reisen vollständige Artikel zu schreiben, was durch den Jetlag noch verschlimmert wird, werde ich heute einige Gedanken zur Geopolitik von einigen unserer Dozenten der Strategic Investment Conference weitergeben. Ich denke, Sie werden es faszinierend finden, und wenn es Ihnen gefällt, hoffe ich, dass Sie nächstes Jahr wieder dabei sein werden. Lassen Sie uns also beginnen.Ich beginne mit unserem SIC-Hauptredner, General a.D. David Petraeus, der auch CIA-Direktor unter Präsident Obama war und jetzt in der Geschäftsführung von KKR tätig ist. Er ist sozusagen mehr als jeder andere in der Welt herumgekommen. General Petraeus hatte beim SIC einige sehr interessante Gedanken - so interessant, dass ich sie hier nicht wiedergeben kann. Er hat sich nur unter vertraglichen Bedingungen bereit erklärt zu sprechen, die uns daran hindern, seine Kommentare zu veröffentlichen.Ich kann jedoch aus einem Interview zitieren, das er mit meinem Partner Ed D'Agostino nach dem Angriff der Hamas auf Israel geführt hat. Ich denke, dies ist ein guter Anfang, da er beschreibt, warum es so schwierig ist, geopolitischen Risiken zu entkommen. Ed begann damit, dass er General Petraeus um einen Kommentar zu den Äußerungen von Jamie Dimon und Ray Dalio bat, die beide sehr besorgt darüber waren, dass sich die Hamas-Angriffe zu einem größeren Konflikt ausweiten könnten. Was bedeutete das für eine von den USA geführte Weltordnung?"Wenn man sich das metaphorisch vorstellt, sind wir der Mann im Zirkus, der zusammen mit unseren Verbündeten und Partnern eine ganze Reihe von Tellern in Bewegung halten muss. Der größte dieser Teller, der eindeutig größer ist als alle anderen, ist der Teller, der die Beziehungen der USA und des Westens zu China darstellt. Aber es gibt auch einen Teller für Russland, das muss man nicht erwähnen. Die Herausforderungen, die es über die Ukraine hinaus, aber auch in der Ukraine stellt. Dann gibt es noch den Teller für Nordkorea.Natürlich gibt es auch einen Iran-Teller und einen Teller für die Stellvertreter des Irans, zu denen natürlich die Hamas, die Hisbollah, die Houthis im Jemen und dann die schiitischen Milizen im Irak und an verschiedenen anderen Orten am Golf gehören. Und sie haben auch noch andere diskrete Teller. Ihr Nuklearprogramm, ihr Raketenprogramm und so weiter.Es gibt Teller, die immer noch die islamistischen extremistischen Organisationen auf der ganzen Welt repräsentieren, die wir auf die harte Tour kennengelernt haben. Wir müssen sie im Auge behalten und Druck ausüben, denn wenn man das nicht tut, wie im Fall des Islamischen Staates, nachdem wir Ende 2011 unsere letzten Kampftruppen aus dem Irak abgezogen hatten und nachdem der Premierminister so viel von dem, was wir in den darauffolgenden drei Jahren während des "Surge" gemeinsam erreicht hatten, wieder rückgängig gemacht hatte, kann sich der Islamische Staat neu formieren, wenn man ihn aus den Augen lässt.Es gibt übrigens einige Lehren für die Situation in Bezug auf die Hamas und den Gazastreifen, auf die wir später ebenfalls eingehen können. Dann gibt es Teller, die verschiedene nationalstaatliche und nichtstaatliche Akteure repräsentieren, einschließlich islamistischer Extremisten und Krimineller im Cyberspace, all die verschiedenen Herausforderungen, denen wir dort gegenüberstehen.In einer Reihe von Ländern, auch in einigen unserer NATO-Verbündeten, gibt es Probleme mit innerstaatlichem Populismus. Und natürlich haben wir einige dieser Probleme auch hier zu Hause, wenn man sich die Überparteilichkeit anschaut, die viele Vorgänge im Capitol Hill kennzeichnet. Es gibt also eine ganze Reihe von Herausforderungen, die wirklich enorm sind.Hinzu kommen die Auswirkungen der globalen Erwärmung, die viel häufigeren und schwerwiegenderen Wetterereignisse, Wirbelstürme, Überschwemmungen, Waldbrände usw., die wir ebenfalls beobachten. Wenn man sich das ansieht, und wahrscheinlich auch als Folge davon, ist diese letzte Kategorie eine erhebliche menschliche Migration. Das ist natürlich eine große Herausforderung für uns, wenn man sich ansieht, was vor allem über unsere Südgrenze, aber auch über andere Wege geschieht. Aber auch unsere europäischen Verbündeten sind mit den Herausforderungen konfrontiert, die sich ihnen über das Mittelmeer, aus dem Osten Europas usw. stellen.Es ist also richtig, dass Jamie die Welt so beschreibt, wie sie ist, und dass Ray Dalio sie so beschreibt, wie sie ist. Und ich denke, das unterstreicht den Grund, warum die Bewertung geopolitischer Risiken zu einem immer wichtigeren Bestandteil des Anlageprozesses geworden ist."Wenn man sich das so vor Augen führt, ist das Ausmaß dieser Herausforderungen atemberaubend. Aber es gibt noch mehr, viel mehr.Bei SIC waren wir begeistert von Pippa Malmgren, einer Analystin und Futuristin, deren Lebenslauf fast unvergleichlich ist. Sie war Sonderassistentin von Präsident George W. Bush, Strategin bei der UBS und vieles mehr. Ed D'Agostino interviewte Pippa im SIC. Er begann mit einer Frage zu ihrer provokativen Aussage aus dem Jahr 2021, dass der Dritte Weltkrieg bereits im Gange sei."Ich habe in diesem Substack-Artikel auch argumentiert, dass der Dritte Weltkrieg sich sehr, sehr stark vom Ersten und Zweiten Weltkrieg unterscheiden wird, denn wenn man das sagt, haben die Leute sofort die Vision von Panzer gegen Panzer und Seeschiff gegen Seeschiff und einer Menge Menschenleben, aber dies ist ein viel technologischerer Krieg. Diese Konfrontation findet statt, ich habe sie als 'Wir befinden uns in einem heißen Krieg an kalten Orten' beschrieben, womit ich den Weltraum meine, die hohe See - wir befinden uns jetzt in Seekonflikten...