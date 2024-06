Auswirkungen der Europawahlen auf Euro und Aktien

Der Euro fiel auf den tiefsten Stand seit einem Monat, nachdem der französische Präsident Emmanuel Macron nach seiner vernichtenden Niederlage bei den Europawahlen eine Abstimmung über die Gesetzgebung einberufen hatte. Die Gemeinschaftswährung gab um 0,4% nach und litt zusammen mit europäischen Aktien und französischen Anleihen, wie Yahoo Finance in Bezug auf Bloomberg berichtet.Die Gewinne der französischen Rechten bei den Europawahlen veranlassten Macron, auf vorgezogene Neuwahlen zu setzen, um den Aufstieg seiner Rivalin Marine Le Pen zu stoppen. Während auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz herbe Verluste hinnehmen musste, konnten sich die Parteien der Mitte in der gesamten Union weitgehend behaupten. Das Risiko für die Währung besteht nach den Ergebnissen vom Sonntag darin, dass sich "die europäische Rechte in höheren Machtpositionen festsetzt", sagte Simon Harvey, Leiter der Devisenanalyse bei Monex Europe.Der Euro hatte bereits zu Beginn des Handelstages einen Rückschlag erlitten, nachdem er am Freitag den größten Verlust seit fast zwei Monaten erlitten hatte, als die US-Arbeitsmarktdaten besser als erwartet ausgefallen waren und dem Dollar Auftrieb gegeben hatten. Die Aufmerksamkeit wird sich nun auf die Entscheidungsträger der Federal Reserve richten, die am Mittwoch ihre Zinsprognosen aktualisieren werden, nachdem die Daten der letzten Woche den Optimismus über das Ausmaß der geldpolitischen Lockerung in diesem Jahr gedämpft haben. "Ein falsches Ergebnis der Fed am Mittwoch könnte sich für den Euro als schwieriger erweisen als die Europawahlen", schrieb Ipek Ozkardeskaya, Analystin bei der Swissquote Bank, in einem Kommentar am Montag.© Redaktion GoldSeiten.de