Gold-Sommerflaute 2024

Gold, Silber und die Aktien ihrer Bergbauunternehmen haben im Frühsommer ihre schwächste Saison des Jahres. Da die Aufmerksamkeit der Händler in der Regel auf Urlaub und Sommervergnügen gelenkt wird, lassen das Interesse an und die Nachfrage nach Edelmetallen in der Regel nach. Ohne eine überdurchschnittliche Investitionsnachfrage tendiert Gold seitwärts bis nach unten und zieht Silber und Bergbauaktien mit sich. Diese lange Zeit als Sommerflaute gefürchtete Phase kann gute Kaufgelegenheiten bieten.Der Begriff "Flaute" ist sehr treffend für die traditionelle Sommerflaute von Gold. Er beschreibt eine Zone rund um den Äquator in den Weltmeeren. Dort steigt ständig heiße Luft auf, die langlebige Tiefdruckgebiete hervorbringt. Sie sind oft ruhig, mit wenig vorherrschenden Winden. Die Geschichte ist voll von Berichten über Segelschiffe, die tage- oder wochenlang in dieser Zone festsaßen und nicht vorankamen. Die Flaute war für die Moral der Schiffe tödlich.Die Besatzungen wussten nicht, wann die Winde wieder auffrischen würden, während sie ihre begrenzten Vorräte an Lebensmitteln und Getränken aufbrauchen mussten. Ohne Luftbewegung erstickten die Hitze und die Feuchtigkeit auf den Schiffen lange vor der Einführung von Klimaanlagen. Elend und Langeweile nahmen überhand, was zu Kämpfen und gelegentlichen Meutereien führte. In der Flaute gefangen zu sein, wurde mit Grauen betrachtet, es war eine sehr anstrengende Erfahrung.Goldanleger können das gut nachvollziehen. Wie ein Uhrwerk, das sich durch den Frühsommer schleppt, beginnt Gold in der Regel lustlos seitwärts zu treiben. Es kann oft keine nennenswerten Fortschritte machen, egal wie die Trends im Juni, Juli und August aussahen. Im Laufe der Tage und Wochen verschlechtert sich die Stimmung zusehends. Die Geduld ist allmählich erschöpft und wird von tiefer Frustration abgelöst. Daher geben viele Händler auf und kapitulieren.Vor allem Juni und Anfang Juli haben sich für Edelmetalle oft als trostlose Stimmungswüsten erwiesen, in denen es keine wiederkehrenden saisonalen Nachfrageschübe gibt. Im Gegensatz zu den meisten anderen Monaten des Jahres fehlen in den Sommermonaten einfach wichtige einkommenszyklische oder kulturelle Faktoren, die eine überdurchschnittliche Nachfrage nach Goldinvestitionen auslösen. Dennoch ist das Sommer-Setup für 2024 beispiellos, da die kommenden Goldpreisbewegungen von gegensätzlichen bearischen und bullischen Kräften bestimmt werden.Nach seinem bemerkenswerten Ausbruch zu neuen nominalen Rekordständen war der Goldpreis in den letzten Monaten extrem überkauft. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Ausverkaufs, der durch schwache Sommermonate noch verstärkt werden könnte. Die gewaltigen Zuwächse des Goldpreises wurden jedoch nicht von den üblichen Treibern wie Spekulanten, die Goldfutures kaufen, und amerikanischen Aktienanlegern, die Anteile an den weltweit dominierenden börsengehandelten Goldfonds erwerben, angetrieben.Stattdessen haben chinesische Investoren und Zentralbanken den Aufwärtstrend des Goldes genutzt. Ihre starken Käufe könnten sich in diesem Sommer fortsetzen, weil sie auf der Suche nach dem Momentum sind. Früher oder später könnte dies den Goldpreis lange genug in die Höhe treiben, um seine traditionelle Wählerschaft wieder anzulocken. Deren Käufe werden die Aufwärtsbewegung des Goldes noch verstärken, und ihre Rückkehr steht mit ziemlicher Sicherheit noch bevor. Aber wird sie in diesem Sommer einsetzen?Anstatt sich entmutigen zu lassen, wenn sich dies verzögert, sollten Händler die Sommerflaute des Goldes nutzen. Gesunde Rücksetzer sind wichtig, um die Langlebigkeit der Aufwärtsbewegungen und die letztendlichen Gewinne zu maximieren und die Stimmung wieder ins Gleichgewicht zu bringen, bevor die Gier zu groß wird und die Aufwärtsbewegungen vorzeitig beendet. Diese Ausverkäufe bieten auch gute Kaufgelegenheiten in der Mitte der Aufwärtsbewegung. Anstatt also im Frühsommer auszusteigen, sollten Händler nach guten Aktien Ausschau halten.Um die saisonalen Sommertendenzen von Gold während der Bullenmärkte zu quantifizieren, müssen die Preisbewegungen aller relevanten Jahre in perfekt vergleichbare prozentuale Werte umgerechnet werden. Dazu werden die Goldpreise jedes Sommers einzeln mit den letzten Schlusskursen des Vorjahres indexiert, d. h. mit den letzten Handelstagen des Monats Mai. Sie werden auf 100 gesetzt, und dann wird die gesamte Goldpreisentwicklung des Sommers auf der Grundlage dieser gemeinsamen indexierten Basiswerte neu berechnet.Wenn Gold also bei einem Indexstand von 110 gehandelt wird, bedeutet dies lediglich, dass es seit dem letzten Mai-Schlusskurs um 10% gestiegen ist, während 95 bedeutet, dass es um 5% gefallen ist. Mit dieser Methodik werden alle Goldsommer in Bullenmarktjahren in gleicher Weise dargestellt. Das ist notwendig, da die Preisspanne des Goldes so groß war: von 257 Dollar im April 2001 bis 2.424 Dollar im Mai 2024. Diese Spanne umfasste zwei säkulare Goldbullenmärkte, von denen die erste im August 2011 innerhalb von 10,4 Jahren um 638,2% anstieg!Nach diesem gewaltigen Anstieg konsolidierte der Goldpreis auf hohem Niveau und begann dann im Jahr 2012 zu korrigieren. Aber erst im April 2013 fiel das gelbe Metall um mehr als 20% in den offiziellen Bärenbereich. Diese Bestie hat Gold über mehrere Jahre hinweg immer wieder zerfleischt, daher sind die Jahre 2013 bis 2015 in diesen saisonalen Durchschnittswerten nicht berücksichtigt. Gold erlangte schließlich seinen Bullenstatus zurück, indem es im März 2016 um mehr als 20% zulegte und seine bescheidenen Gewinne bis August 2020 auf 96,2% ausbaute.Danach kam es zu einer weiteren hohen Konsolidierung, bei der Gold trotz einer schweren Korrektur einen Rückfall in einen neuen Bärenmarkt vermied. Später begann das gelbe Metall wieder zu steigen und war Anfang März 2022 nur 0,5% von einem neuen nominalen Rekord entfernt, nachdem Russland in die Ukraine einmarschiert war. Die Jahre 2016 bis 2021 erwiesen sich also definitiv als Bullenjahre, wobei das Jahr 2022 schon früh wie ein solches aussah. Dann gerieten die Fed-Beamten in Panik und lösten ein Marktchaos aus.Die Inflation geriet dank ihrer extremen Gelddruckerei außer Kontrolle. In nur 25,5 Monaten nach der pandemischen Aktienpanik vom März 2020 blähte die Fed ihre Bilanz um absurde 115,6% auf! Damit hat sich die US-Geldbasis in nur wenigen Jahren mehr als verdoppelt, und es wurden 4.807 Milliarden Dollar an neuen Dollar in Umlauf gebracht, die die Preise für Waren und Dienstleistungen in die Höhe trieben. Dies führte zu einem Inflationssuperschub.Angesichts der galoppierenden Inflation führten die Fed-Beamten verzweifelt den extremsten Straffungszyklus in der Geschichte dieser Zentralbank durch. Sie erhöhten ihren Leitzins um erstaunliche 450 Basispunkte in nur 10,6 Monaten und verkauften gleichzeitig monetarisierte Anleihen durch quantitative Straffung! Dies löste einen gewaltigen parabolischen Anstieg des US-Dollar aus, der massive Verkäufe von Goldfutures auslöste, die den Goldpreis bis Anfang September um 20,9% einbrechen ließen.Technisch gesehen war dies ein neuer Bärenmarkt, wenn auch nur knapp und aufgrund einer außergewöhnlichen Anomalie, die nicht nachhaltig war. Tatsächlich erholte sich der Goldpreis bald wieder deutlich und beendete das Jahr 2022 mit einem minimalen Verlust von 0,3% für das gesamte Jahr. Der Goldpreis stieg weiter an und erreichte Anfang Februar 2023 mit einem Plus von 20,2% wieder die Bullenzone! Daher stufe ich das Jahr 2022 auch als Bullenjahr für die Saisonalitätsforschung ein. Zu den modernen Bullenjahren von Gold gehören 2001 bis 2012 und 2016 bis 2023.Wenn alle Goldpreisbewegungen des Sommers aus diesen modernen Goldbullenjahren einzeln indiziert und in einen einzigen Chart geworfen werden, ist das Ergebnis dieses verschüttete Spaghetti-Durcheinander. Die Jahre 2001 bis 2012 und 2016 bis 2022 sind in Gelb dargestellt. Die Entwicklung des letzten Sommers ist in hellblau dargestellt, um den Vergleich mit diesem Sommer zu erleichtern. Wenn man sich all diese perfekt vergleichbaren indexierten Sommerpreise auf einmal ansieht, wird die Tendenz des Goldpreises zur Drift in der Mitte der Masse deutlich.Diese saisonalen Werte für den Sommer werden weiter verfeinert, indem der Durchschnitt aller 20 Gold-Bullenmarkt-Jahre in der roten Linie zusammengefasst wird. Schließlich wird die bisherige Sommerentwicklung von Gold in diesem Jahr in dunkelblauer Farbe über alles andere gelegt, um zu zeigen, wie sich Gold im Vergleich zu seinem saisonalen Mittelwert entwickelt. Das gelbe Metall, das gerade in die Sommerflaute eingetreten ist, bewegt sich zur Wochenmitte leicht über dem Trend. Das entspricht dem normalen Verhalten in der Sommerflaute.