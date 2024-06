Vietnamesische Unternehmen dürfen wahrscheinlich bald selbst Gold importieren

Vietnam wird voraussichtlich zum ersten Mal seit mehr als einem Jahrzehnt Unternehmen erlauben, Gold zu importieren, um die wachsende Kluft zwischen den lokalen Preisen und den internationalen Benchmarks zu schließen, sagte ein Branchenvertreter gegenüber Reuters . Der Verband der vietnamesischen Goldhändler (Vietnam Gold Traders Association, VGTA) habe lange Gespräche mit der Regierung über Maßnahmen geführt, um das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage bei Gold zu korrigieren, meinte Huynh Trung Khanh, der stellvertretende Vorsitzende des Verbandes.Im Jahr 2012 übernahm die vietnamesische Regierung praktisch die vollständige Kontrolle über die Einfuhr und den Verkauf von Goldbarren im Land, wobei einigen großen Unternehmen die Einfuhr von Gold unter der Bedingung gestattet wurde, dass sie es als Schmuck für den Export wiederverwenden. "Die Regierung hat gesagt, dass sie im Juli oder August mit offiziellen Goldimporten beginnen wird. Wir hoffen, dass sie bis Juli den Goldfirmen den direkten Import erlauben", fasste Khanh bei der Asia Pacific Precious Metals Conference zusammen.Eine sofortige Senkung der Aufschläge auf die Inlandspreise sei von entscheidender Bedeutung, da die VGTA erwartet, dass die Goldnachfrage in Vietnam in diesem Jahr stark ansteigen wird. Der südostasiatische Staat gehört zu den zehn größten Goldkonsumenten. Die Goldkäufe dürften in den ersten sechs Monaten dieses Jahres im Jahresvergleich um 10% auf 33 Millionen Tonnen steigen, erklärte Khanh in seinem Vortrag auf der Konferenz. "Die Hauptgründe für diese starke Nachfrage sind die stark gesunkenen Sparzinsen, die eingefrorenen Immobilienpreise und die anhaltende Abwertung der Landeswährung gegenüber dem US-Dollar."Der starke Anstieg der inländischen Goldnachfrage habe auch zu einem Anstieg des Schmuggels geführt, insbesondere aus dem benachbarten Kambodscha, stellte Khanh fest und fügte hinzu, dass dies sofortiges politisches Handeln erfordere. "Es handelt sich um ein sehr großes Netzwerk. Bei einem derartigen Preisanstieg ist die Schmuggelrate immer noch hoch". Die VGTA und der World Gold Council arbeiten derzeit mit der vietnamesischen Zentralbank und anderen Regierungsbehörden zusammen, um eine nationale Goldbörse einzurichten, von der sie glauben, dass sie zu einer größeren Marktstabilität führen wird.© Redaktion GoldSeiten.de