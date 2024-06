Karora Resources Inc.: Fletcher Zone wird größer

Gute Explorationsergebnisse gab es auch vom Goldproduzenten Karora: Link In der vor kurzem entdeckten Fletcher Zone wurden weitere hochgradige Goldvorkommen entdeckt und mittlerweile konnte Karora Resources die Zone auf eine Ausdehnung von 800 Meter durch Bohrungen bestätigen! Fletcher verläuft parallel zu den Goldvorkommen Western Flanks und der A-Zone und die Resultate gestern zeigten Treffer wie 14,5 Meter mit 17,3 g/t Gold, darin enthalten 6 Meter mit 35,3 g/t Gold.Weitere schöne Treffer mit 5,3 bis 19,9 Gramm über Längen von 2 bis 10 Meter:Die Zone wurde nun gut definiert und die hochgradigen Goldvorkommen würden die Produktion innerhalb der Beta Hunt Mine sicherlich profitabler gestalten.Das Unternehmen möchte nun noch die restlichen 300 Meter bis zur Pachtgrenze untersuchen und mit Bohrungen testen.In der Mine arbeitet man bereits am Zugang zu der Fletcher-Zone, die von Western Flanks aus gebaut wird. Man ist zuversichtlich die Zone noch in diesem Jahr zu erreichen.Das Unternehmen möchte im laufenden Jahr die erste Ressourcen-Kalkulation für diese Zone fertigstellen und mit der dritten Bohrphase die 300 Meter testen, die es bis zur Pachtgrenze hat und sehen, wie tief die parallel laufenden Goldmineralisierungen abfallen.Eine gute Meldung und diese Zone wird sicherlich zügig in den Minenplan eingebaut. Aktuell steht aber natürlich der Zusammenschluss mit Westgold (ASX: WGX) auf der Prioritätenliste ganz oben und dies wird noch einige Wochen in Anspruch nehmen.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.