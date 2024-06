Wie geht es mit dem Silberpreis weiter?

Die letzten Monate waren für den Silberpreis sehr unbeständig. Nach einer soliden Erholung im April und Mai sind die Preise im Juni bisher zurückgegangen. Handelt es sich also nur um eine geringfügige Korrektur oder um den Beginn eines deutlichen Rückgangs? Ende dieser Woche werden wir diese Frage vielleicht besser beantworten können.Warum ist diese Woche so wichtig? Beginnen wir mit dem Veranstaltungskalender. Am Mittwoch wurden die neuesten Daten zur Inflation im Einzelhandel in den USA (CPI) veröffentlicht, gefolgt vom Abschluss der Juni-Sitzung des FOMC, Powells Pressekonferenz und der vierteljährlichen Zusammenfassung der Wirtschaftsprognosen. Am Donnerstag erhalten wir das neueste Update zur Inflation auf Großhandelsebene (PPI). Wie sich diese Schlagzeilen auf den Anleihemarkt und den Dollar-Index auswirken, wird einen großen Einfluss auf die COMEX-Silberpreise haben.Aber es geht um mehr als nur das. Die chinesischen Märkte waren am Montag, dem 10. Juni, wegen des Drachenbootfestes geschlossen. Wenn sie am Dienstag, dem 11. Juni, wieder geöffnet werden, wie reagierten die Preise auf die Schläge, die sie seit dem Handelsschluss am vergangenen Freitag einstecken mussten? An den "Papier"-Märkten in London und New York kam es zu einem massiven Ausverkauf, wobei das COMEX-Silberhandelsvolumen am vergangenen Freitag nahezu 100% des gesamten jährlichen weltweiten Minenangebots ausmachte.Falls Ihnen die Mathematik nicht klar ist: Jeder COMEX-Silberkontrakt steht angeblich für 5.000 Unzen Silber. Somit entspricht das Gesamtvolumen von 169.885 Kontrakten am vergangenen Freitag 849.425.000 gehandelten Unzen. Wie Sie unten sehen können, schätzt das Silver Institute das gesamte weltweite Minenangebot für 2022 und 2023 auf etwa 830.000.000 Unzen.(Nebenbei bemerkt: Wenn Sie aufgrund der obigen Informationen glauben, dass der COMEX-Preis, der sich aus dem Handel mit Derivaten ergibt, die nur teilweise durch physisches Metall gedeckt sind, ein Betrug ist, dann könnten Sie Recht haben.)Wie werden also die chinesischen Märkte für physische Metalle reagieren, wenn sie am Dienstag wieder öffnen? Nach dem Ausverkauf am Dienstag letzter Woche in New York reagierte Shanghai mit einem niedrigeren Preis am nächsten Tag. Am Donnerstag lag der Preis jedoch wieder genau dort, wo er zu Wochenbeginn stand. Wird es also in dieser Woche einen ähnlichen Aufschwung geben? Möglicherweise.Doch wie weit lässt sich der Aufschlag des Shanghai-Preises gegenüber dem NY/London-Preis ausdehnen? Wie Sie unten sehen können, ist er bereits nahe seinem historischen Maximum. Manche behaupten, dass ein Arbitragegeschäft diese Lücke schließen wird, aber dieses Geschäft ist weitaus schwieriger als angenommen, so dass man nicht erwarten sollte, dass diese Prämie verschwindet, solange die chinesische Nachfrage nicht nachlässt.Die Preisentwicklung am vergangenen Freitag ließ den COMEX-Goldpreis, den COMEX-Kupferpreis und den GDX unter ihren jeweiligen 50-tägigen Durchschnitt fallen.Beachten Sie aber auch, dass sich die 29-Dollar-Marke im April und Mai als starker Widerstand erwiesen hat. Dieses Niveau sollte nun eine gute Unterstützung bei diesem Pullback bieten. Die Bedeutung der 29-Dollar-Marke und des langfristigen Ausbruchs können Sie dem unten stehenden Chart entnehmen. Es ist jedoch auch deutlich zu erkennen, dass die 28-Dollar-Marke ebenfalls eine starke Unterstützung darstellt, sollte die 29-Dollar-Marke vorübergehend nachgeben.Lehnen Sie sich also zurück, schnappen Sie sich etwas Popcorn und genießen Sie die Show in dieser Woche. Erwarten Sie eine hohe Volatilität, während die Märkte die Daten und alles, was Powell am Mittwoch zu sagen hat, verdauen. Die derzeitige Rückzugs- und Konsolidierungsphase des Silberpreises könnte noch eine Weile andauern, und wenn dem so ist, bietet sie eine gute Gelegenheit, Ihre Bestände an physischem Metall aufzustocken, bevor der Preisanstieg im Laufe des Sommers wieder einsetzt.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 10. Juni 2024 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.