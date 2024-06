Platin - Die Bären haben übernommen

Seit der scharfen Trendwende Mitte Mai, die mit einem neuen Verlaufshoch bei 1.095 USD begonnen hatte, befindet sich Platin in einem Abwärtstrendkanal, der sich zuletzt weiter beschleunigte. Mit dem Bruch der Unterstützungen bei 1.013 und 988 USD wurden zwei Verkaufssignale generiert und der Kurs direkt an den nächsttieferen Support bei 956 USD gedrückt. Damit hat sich auch die zweite Verkaufswelle seit 1.067 USD im Verhältnis zum Abverkauf von Mitte Mai deutlich ausgedehnt und spricht daher für eine weiter andauernde Schwächephase.Zwar könnte es jetzt zu einer Erholung in Richtung 988 USD kommen. Der impulsive Charakter der Verkaufswelle legt allerdings nahe, dass der Abverkauf dadurch nicht gestoppt werden, sondern später unterhalb der Marke zu weiteren Verlusten bis 938 und 910 USD führen dürfte. An dieser Stelle wäre mit einer größeren Gegenbewegung zu rechnen, die einen Absturz auf 889 und 865 USD noch verhindern könnte.Bullisch wäre derzeit erst ein Anstieg über 1.013 USD zu werten, der den Abwärtstrend stoppen und Zugewinne bis 1.032 und 1.067 USD auslösen könnte.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)