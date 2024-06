Nähern wir uns dem "Peak Gold"?

Für Gold könnte es laut einigen Experten schon bald etwas holprig werden. Sie vermuten, dass das Metall sich immer schneller auf das "Peak Gold" zubewegt, heißt es bei Stockhead . Als Peak wird der Punkt bezeichnet, an dem die Produktion eines Rohstoffs aufhört zu wachsen, weil wir beginnen, eine endliche Ressource zu erschöpfen, die der Mensch abbauen und in andere Dinge umwandeln kann.Gold ist bekanntlich eine dieser endlichen Ressourcen: Es gibt nur geschätzte 244.000 Tonnen "entdeckte" Goldvorkommen, von denen 187.000 Tonnen bereits abgebaut sind, der Großteil davon in China, Australien und Südafrika. Diese Zahlen stammen vom United States Geological Survey. Dies entspricht fast 77% des bekannten Goldes auf der Erde – und die restlichen 23% liegen nicht grade an der Oberfläche und warten darauf, abgebaut zu werden. Es werde immer schwieriger, Gold zu finden und abzubauen, und bei dem Tempo, in dem wir voranschreiten, gebe es kaum eine Chance, dass die Industrie die Produktion weiter steigern kann, um die Nachfrage zu befriedigen, heißt es im Artikel.Ein Aspekt dieser Theorie besagt, dass wir den "Peak Gold" bereits im Jahr 2018 überschritten haben könnten, als die Lage etwas angespannt war. John Reade, Chefmarktstratege des World Gold Council, schlug kürzlich in einem Interview mit CNBC Alarm. "Wir haben im ersten Quartal 2024 eine Rekordproduktion der Minen gesehen, die im Vergleich zum Vorjahr um 4% gestiegen ist. Aber das größere Bild, das ich von der Minenproduktion sehe, ist, dass sie um 2016 und 2018 ein Plateau erreicht hat und wir seitdem kein Wachstum mehr gesehen haben", meinte Reade.Im Jahr 2020 ging die Produktion zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt zurück, und zwar um etwa 1,0%. Im Jahr 2021 lag die Goldproduktion um etwas mehr als 460 Tonnen unter dem tatsächlichen Bedarf, und die Industrie versuchte durch Recycling diese Lücke zu füllen. In 2022 stieg die Minenproduktion im Vergleich zum Vorjahr um 1,35%, aber im Jahr 2023 kam es zu einer relativen Verlangsamung mit einem Anstieg der Produktion um nur 1% auf 3 644 Tonnen.Hervorzuheben sei, dass die australische Produktion in diesem Zeitraum im Vergleich zum Vorjahr um 2,0% zurückging, was einem Rückgang von etwa 7 Tonnen geförderten Goldes entspricht. "Ich denke, die überwältigende Erkenntnis ist, dass die Bergbauindustrie nach zehn Jahren rasanten Wachstums seit etwa 2008 Schwierigkeiten hat, ein nachhaltiges Produktionswachstum zu erzielen", erklärte Reade. "Es wird immer schwieriger, Gold zu finden, zu genehmigen, zu finanzieren und zu fördern", schloss er.© Redaktion GoldSeiten.de