Wells Fargo: Gold wird außerhalb der USA teurer

Wells Fargo hob laut Investing.com die beeindruckende Performance von Gold im Jahr 2024 hervor. Die Bank weist darauf hin, dass der Goldpreis in US-Dollar seit Jahresbeginn gestiegen ist und sich damit besser entwickelt hat als der breitere Rohstoffmarkt. Als Hauptgründe für den Anstieg nennt Wells Fargo die starke globale Nachfrage, Käufe der Zentralbanken und geopolitische Spannungen. "Die Erholung des Goldpreises war so stark, dass unser Zielkorridor für 2024 von 2.300 bis 2.400 US-Dollar bereits erreicht wurde und unser Zielkorridor für 2025 von 2.400 bis 2.500 US-Dollar nur 5% höher liegt", so die Bank.Wells Fargo bleibt optimistisch, was die Fundamentaldaten von Gold angeht, sieht aber die Möglichkeit eines kurzfristigen Rückgangs oder einer Stagnation aufgrund eines Schlüsselfaktors: der Wechselkurse. "Die Anleger haben uns zunehmend gefragt, was wir jetzt von Gold halten. Wir sind nach wie vor von Gold überzeugt und glauben, dass die wichtigsten Fundamentalfaktoren intakt sind", fügte Wells Fargo hinzu. "Dennoch gehen wir davon aus, dass Gold kurzfristig einen Rückschlag erleiden könnte oder sich in den kommenden Monaten bestenfalls in einer Schwankungsbreite bewegen wird".Die Bank meinte weiter: "Gold wird für viele Menschen rund um den Globus teurer." Da Gold weltweit in US-Dollar gehandelt wird, macht ein stärkerer Dollar Gold für Käufer in schwächeren Währungen teurer. Dies erklärt nach Ansicht der Bank den deutlich stärkeren Anstieg des Goldpreises in Währungen wie dem japanischen Yen (seit Jahresbeginn um 26% gestiegen) im Vergleich zum US-Dollar. Trotz der möglichen kurzfristigen Stagnation bleibt Wells Fargo bei seiner positiven langfristigen Einschätzung des Goldpreises. Sie halten eine Preisspanne von 2.300 - 2.400 US-Dollar pro Unze für 2024 und 2.400 - 2.500 Dollar für 2025 weiterhin für gültig.© Redaktion GoldSeiten.de