Barrick Gold Corp. bietet nochmalige Chance, oder?

Quelle Chart: stock3

Quelle Chart: StockCharts.com

Quelle Chart: stock3

Der kanadische Goldminenkonzern Barrick Gold versuchte sich weiterhin rund um das Kurslevel rund um 15,50 USD zu behaupten. Zuletzt jedoch überwog die Verkäuferseite und so rutschten die Notierungen bis zur frisch etablierten Unterstützung bei 14,95 USD ab. Dieses Level steht somit aktuell im Fokus und daher auch die betitelte Überschrift von heute. Widmen wir uns somit im Nachgang der möglichen Chance oder dem "Verderben".Die Käufer müssen genau jetzt zurückkehren, denn andernfalls besteht die Gefahr des zuvor in der Einleitung benannten Verderbens. Können sich die Kurse daher oberhalb von 14,95 USD erneut stabilisieren, besteht die spekulative Chance einer Gegen- beziehungsweise gar größerer Erholungsbewegung. Bullischere Klarheit hat man hierbei mit der Rückkehr über 15,50 USD. Einhergehend mit dem Anstieg über die kurzfristige Abwärtstrendlinie könnten sich durchaus weitere Zugewinne in Richtung des Widerstands von 16,74 USD entwickeln.Ein nachhaltiger Anstieg darüber würde sogar noch deutlicheres Potenzial unter mittelfristiger Perspektive eröffnen. Hierbei wäre der Widerstand von 18,21 USD als weiteres Kursziel auf der Oberseite zu benennen. Doch Schritt für Schritt auch hier, denn bekanntlich kann das Kurspendel auch in die andere Richtung ausschlagen. Sollte sich nämlich der Abwärtsdruck weiter fortsetzen, wäre unterhalb von 14,95 USD durchaus Vorsicht geboten. Weitere Verkäufer dürften die Bühne betreten und so zu raschen Folgeverlusten führen.Neben dem Kurslevel von 14,65 USD sollte man im Falle dieser negativen Entwicklung mit einem Touch der Unterstützung bei 14,16 USD kalkulieren. Dort erscheint eine Pause realistisch, bevor es im Worst-Case zu weiteren Abgaben bis unter die Marke von 14,00 USD kommen könnte. Die heute zu erwartenden US-Inflationsdaten dürften dabei dem Goldpreis sowie in weiterer Folge auch den Edelmetall- und Minenaktien neue Impulse zuführen.Erneut bietet sich im Zuge der letzten Rücksetzer eine Chance für Long-Engagements bei der Aktie. Eine Stabilisierung über 14,95 USD erlaubt die Rückkehr über 15,50 USD, was im weiteren Verlauf zum Bruch der kurzfristigen Abwärtstrendlinie führen dürfte. Dabei würde sich weiteres Aufwärtspotenzial bis mindestens 16,74 USD eröffnen.Die Spannung steigt. Sollten die Verkäufer den gegenwärtigen Druck aufrecht erhalten, könnte sich bei einem Abtauchen unter 14,95 USD eine weitere Welle gen Süden auftun. In diesem Fall müssten Verluste bis 14,65 USD und darunter bis 14,16 USD berücksichtigt werden. Im Ausdehnungsfall kippt die Aktie sogar noch unter 14,00 USD.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.