Gold - Der Verkaufsdruck lässt nicht nach

Nach zwei neuen Allzeithochs im April und zuletzt im Mai bei 2.449 USD setzte eine Korrekturphase beim Goldpreis ein, die diesen ausgehend vom mittelfristigen Kurszielbereich um 2.415 bis 2.460 USD unter seine zwei zentralen Aufwärtstrendlinien drückte. In der letzten Woche sorgte eine weitere Verkaufswelle für Abgaben bis an den unteren Rand der Seitwärtsphase der letzten Wochen, von dem aus sich der Kurs aktuell zu erholen versucht. Bislang steigt Gold entlang der Unterseite der gebrochenen Trendlinie wieder in Richtung 2.350 USD an.Solange der Widerstand bei 2.355 USD nicht zurückerobert wurde, ist mit der Fortsetzung der Korrektur zu rechnen. Der Auftakt für weitere Verluste wäre ein Bruch der 2.305-USD-Marke. Darunter käme es zu einem Angriff auf den Support bei 2.267 USD. Wird er nicht von der Käuferseite verteidigt und für eine massive Erholung genutzt, dürfte sich der Goldkurs in Richtung 2.222 und 2.200 USD verabschieden. Selbst Verluste bis 2.145 USD und tiefer wären durch diese temporäre bärische Trendwende zu erwarten.Ein Anstieg über 2.355 USD würde dagegen eine Erholung bis 2.387 USD auslösen. Doch erst darüber wären die Käufer wieder im Vorteil. In der Folge stünde ein Anstieg bis 2.460 USD auf der Agenda.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)