US-Sanktionen: Russland's MOEX stoppt Handel in Dollar und Euro

Neue US-Sanktionen gegen Russland haben zu einer sofortigen Aussetzung des Dollar- und Eurohandels an der Moskauer Börse (MOEX), dem wichtigsten Finanzplatz des Landes, geführt, wie Reuters berichtet. Die Börse und die Zentralbank gaben am Mittwoch innerhalb einer Stunde nach der Ankündigung einer neuen Runde von Sanktionen durch Washington, die darauf abzielen, die Geld- und Warenströme zur Unterstützung des russischen Krieges in der Ukraine zu unterbinden, eilig Erklärungen ab. "Aufgrund der Einführung restriktiver Maßnahmen durch die Vereinigten Staaten gegen die Moscow Exchange Group werden der Börsenhandel und die Abwicklung von lieferbaren Waren in US-Dollar und Euro ausgesetzt", erklärte die Zentralbank.Dies bedeutet, dass Banken, Unternehmen und Investoren nicht mehr in der Lage sein werden, beide Währungen über eine zentrale Börse zu handeln, was Vorteile in Bezug auf Liquidität, Clearing und Aufsicht mit sich bringt. Stattdessen müssen sie außerbörslich (OTC) handeln, wobei die Transaktionen direkt zwischen zwei Parteien abgewickelt werden. Die Zentralbank hat erklärt, dass sie die OTC-Daten zur Festlegung der offiziellen Wechselkurse verwenden wird.Viele Russen halten einen Teil ihrer Ersparnisse in Dollar oder Euro, da der Rubel in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich an Wert verloren hat. Die Zentralbank hat den Menschen versichert, dass diese Einlagen sicher sind. "Unternehmen und Privatpersonen können über russische Banken weiterhin Dollar und Euro kaufen und verkaufen. Alle Dollar- und Euro-Gelder auf Konten und Depots von Bürgern und Unternehmen sind weiterhin sicher", hieß es.Ein Mitarbeiter eines großen, nicht sanktionierten russischen Rohstoffexporteurs sagte Reuters: "Das ist uns egal, wir haben Yuan. Dollar und Euro in Russland zu bekommen, ist praktisch unmöglich." Da Moskau engere Handelsbeziehungen mit Peking anstrebt, hat der chinesische Yuan den Dollar verdrängt und ist mit 53,6% aller im Mai gehandelten Devisen die meistgehandelte Währung an der MOEX.Die MOEX teilte mit, dass auch der Aktienhandel und die Geldmarktgeschäfte in Dollar und Euro eingestellt werden. Die Sanktionen werden demnach die Gewinne der Börse durch einen Rückgang des Handelsvolumens beeinträchtigen, so Reuters. Im Mai betrug das Gesamtvolumen an der MOEX 126,7 Billionen Rubel (1,43 Billionen US-Dollar), mehr als ein Drittel mehr als im Vorjahresmonat.© Redaktion GoldSeiten.de