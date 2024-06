Dimitri Speck Spezial - Minenaktien!? Der Hebel kommt noch! (Teil 2/2)

Je näher das Finanzsystem an den Abgrund rückt, umso energischer werden die Bestrebungen hin zu CBDC´s und zur Überwachung. Aber ob die Einführung der CBDC widerstandslos gelingt, darf bezweifelt werden.An physischem Gold und Silber zum Vermögensschutz und für den potentiellen Wertgewinn führt kein Weg vorbei. Laut Dimitri Speck sollten Aktien und Anleihen über einen längeren Zeitraum erhebliche Verluste erleiden, was Gold favorisiert und ein fallendes Dow-Gold-Verhältnis impliziert.Am Goldmarkt kann man auch mit Minenaktien partizipieren, doch sie hängen dem Gold noch erheblich nach. Die Minenbranche hat mit vielen Problemen zu kämpfen (fallende Erzgehalte, Kosten etc.), doch sollte sich der "Hebel" ab ca. 2.500 $ Goldpreis entfalten. Auch in den 70er Jahren liefen die Minen zunächst langsam an.Für Privatanleger erachtet Speck ETF´s für geeignet. Den Westen sieht Speck in einer schwachen Position, die ebenfalls für steigende Inflation spricht. Ein möglicher 3. Weltkrieg bleibt eine unkalkulierbare "Wild card".Den ersten Teil können Sie hier ansehen...© Jan KneistM & M Consult UG (hb)