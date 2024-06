Technische Marktanalyse vom 16.06.2024: Gold, Rohöl, Bitcoin/USD

Quelle: ProRealTime.com

Quelle: ProRealTime.com

Quelle: ProRealTime.com

Nach dem dynamischen Rückgang auf die Unterstützungszone vor wenigen Tagen, hat sich Gold nun in diesem Bereich stabilisieren können. Ob dies bereits einen Startschuss für eine Wiederaufnahme des Aufwärtstrends darstellt, ist derzeit noch unsicher. Die zuletzt im überverkauften Bereich notierenden Indikatoren haben bereits Kaufsignale generiert und der MACD-Indikator steht kurz davor. Somit hat sich die Lage dahingehend verbessert, als dass eine gute Chance auf ein Halten der Unterstützung besteht. Um neue Rekordhochs auszurufen ist es derzeit allerdings noch zu früh.Die Kaufsignale bei den Indikatoren vor fast zwei Wochen haben ihre Wirkung entfaltet. Der Öl-Preis konnte deutlich zulegen und ist wieder im Bereich des Widerstands angekommen. Zuletzt wurden zweimal recht lange Dochte hinterlassen, was zumindest auf ein Nachlassen der Aufwärtsdynamik hindeutet. Die Indikatorenlage ist derzeit nicht eindeutig. Einige Indikatoren befinden sich im überkauften Bereich, andere im neutralen Bereich und wieder andere haben gerade ein Kaufsignal generiert. Dies deutet derzeit darauf hin, dass ein Weiterlaufen nach oben schwerfallen wird.Der Bitcoin hat zuletzt Federn lassen müssen. Die Marke von 70.000 USD ist sichtbar verlassen worden und auch eine latente Unterstützungszone wurde zuletzt unterschritten. Damit ist die Kryptowährung zum wiederholten Male am Ausbruchsniveau gescheitert. Immerhin wurde am Freitag eine kleine Hammerformation hinterlassen, die am Samstag und Sonntag noch nicht bestätigt wurde. Allerdings sind die Bewegungen am Wochenende naturgemäß eher bescheiden, weshalb diese noch nicht erfolgte Bestätigung nicht überbewertet werden sollte. Die Indikatoren stehen vor Kaufsignalen, weshalb zumindest ein Halten erwartet werden kann. Der übergeordnete Aufwärtstrend ist weiterhin intakt.© Christoph GeyerCFTeDiese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.