Gold - Gelingt den Bullen die Rettungstat?

Nach dem kurzen, aber wirkungslosen Anstieg über das bisherige Allzeithoch bei 2.431 USD setzte beim Goldpreis im Mai eine weitere Korrekturphase ein. Diese drückte den Kurs des Edelmetalls in den letzten Tagen unter zwei wichtige Aufwärtstrendlinien und den Supportbereich um 2.340 USD. Zwar kann sich Gold ausgehend von 2.286 USD aktuell stabilisieren. Das Zwischenhoch bei 2.341 USD, das ersten einer ganzen Reihe von Widerständen auf dem Weg nach Norden darstellt, konnte allerdings noch nicht erfolgreich überwunden werden.Theoretisch ist es aus charttechnischer Sicht möglich, dass die Korrektur seit dem Allzeithoch bei 2.449 USD nur der dritte und letzte Abschnitt einer Seitwärtsbewegung seit dem Hoch bei 2.431 USD ist. Für diese These darf Gold allerdings nicht mehr unter 2.305 und 2.286 USD fallen. Ein solcher Bruch würde für einen neuen kurzfristigen Abwärtstrend und Abgaben bis 2.222 und 2.195 USD sprechen.Zeichen für eine erfolgreiche Bodenbildung wäre dagegen ein Anstieg über 2.341 und 2.355 USD. In diesem Fall könnte Gold entlang der Unterseite der gebrochenen Aufwärtstrendlinie bis 2.387 USD steigen. Darüber stünde sogar ein Angriff auf das neue Rekordhoch bei 2.449 USD auf der Agenda.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)