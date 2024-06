Kitco-Umfrage: Wall & Main Street wieder bullisch; Gold sieht gut aus

Nachdem das Preisgeschehen der vorletzten Woche von den Freitagsnachrichten aus China und dem Beschäftigungsbericht dominiert wurde, konzentrierten sich die Edelmetallmärkte in der letzten Woche ganz auf die Inflationsdaten und den Zinspfad der Federal Reserve. Als der Goldpreis am Sonntagabend im asiatischen Handel mit 2.293,70 Dollar je Unze in die Woche gestartet war, durchbrach er etwa zwei Stunden vor der Eröffnung des nordamerikanischen Marktes die Marke von 2.300 Dollar und hielt sich während der gesamten restlichen Achterbahnfahrt der Woche auf diesem Niveau. Das berichtet Kitco News im Rahmen der regulären Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 13 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren acht (62%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigt. Nur zwei (15%) erwarten einen niedrigeren Preis, während drei (23%) Analysten Seitwärtsbewegungen prognostizieren.Außerdem gaben 216 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 117 (54%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Weitere 49 (23%) hielten einen Preisrückgang für wahrscheinlich. 50 (23%) blieben eher neutral eingestellt.© Redaktion GoldSeiten.de