10-jährige Staatsanleiherendite sinkt erneut

Die Rendite der 10-jährigen US-Benchmark-Staatsanleihen fiel am Freitag erneut, da die in dieser Woche veröffentlichten Daten auf eine nachlassende Inflation hindeuteten, wie CNBC berichtet. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe wurde um 4,209% gehandelt, was einem Rückgang von etwa 3 Basispunkten entspricht. Die Rendite der 2-jährigen US-Staatsanleihen lag geringfügig höher bei 4,694%. Renditen und Preise bewegen sich in entgegengesetzter Richtung, und ein Basispunkt entspricht 0,01%."Sowohl die Gesamtinflation als auch die Kerninflation in den USA waren deutlich niedriger als erwartet, was die Ansicht bestärkt, dass der Inflationsdruck endlich nachzulassen beginnt", so die Rabobank-Forscher in einer Mitteilung vom Freitag. Von Analysten der Deutschen Bank hieß es zudem am Freitag, dass die Daten zusammengenommen die Anleger zuversichtlicher hinsichtlich der Aussicht auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank gemacht hätten."Angesichts dieser Datenveröffentlichungen erhöhten die Anleger die Aussichten auf Zinssenkungen durch die Fed, und der bis zur Dezembersitzung eingepreiste Betrag stieg im Tagesverlauf um 6,2 Basispunkte auf 50 Basispunkte", so die von Henry Allen geleiteten Analysten in einem Vermerk. "Dies wiederum führte zu einer erneuten Rally bei US-Staatsanleihen [am Donnerstag], die durch eine starke Auktion von 30-jährigen Anleihen im weiteren Verlauf der Sitzung, bei der das höchste Gebot-zu-Deckung-Verhältnis seit 12 Monaten verzeichnet wurde, einen weiteren Schub erhielt."© Redaktion GoldSeiten.de