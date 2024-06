Thailands 38-Milliarden-Dollar-Fonds setzt auf Gold

Der thailändische Government Pension Fund erwartet Gewinne aus Investitionen in Gold, Rohstoffe und Private Equity, um dem Einbruch der inländischen Aktien entgegenzuwirken, nachdem er in der Vergangenheit eine schwache Performance gezeigt hat, berichtet Yahoo Finance mit Berufung auf Bloomberg. Das Portfolio wird 2024 eine Rendite von mehr als 3% erzielen, gegenüber 1,5% im Jahr 2023, meinte Songpol Chevapanyaroj, Generalsekretär des staatlichen Rentenfonds. Der Fonds hat seine Bestände an Gold und Rohstoffen aufgestockt, um auf Inflation und anhaltende geopolitische Konflikte zu setzen, erklärte er."Angesichts der anhaltenden geopolitischen Konflikte und der bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen wird es zu extremer Volatilität kommen", so Generalsekretär Songpol am Donnerstag in einem Interview in Bangkok. "Rohstoffe, Gold und private Aktien werden weiterhin eine gute Absicherung gegen übermäßige Bewegungen an den Finanzmärkten sein."Die GPF, die die Altersvorsorge von mehr als 1 Million Staatsbediensteten verwaltet, hat etwa 60% ihres Vermögens in internationalen und inländischen festverzinslichen Wertpapieren angelegt, um das Geld ihrer Mitglieder zu schützen. Bei den risikobehafteten Anlagen erhöhte der Fonds laut seiner Website die Bestände an globalem Private Equity, Rohstoffen und Gold auf 5,2% seiner Gesamtanlagen zum 31. März, gegenüber 4,5% zum Ende des letzten Jahres.Laut Songpol verzeichnete der Fonds im Jahr 2022 eine Rendite von -1,5% und damit den ersten Anlageverlust seit 2008 aufgrund der zunehmenden Volatilität an den Finanzmärkten nach der COVID-Pandemie. Er lehnte es ab, den Plan für die Vermögensallokation in der zweiten Jahreshälfte zu spezifizieren, da der Fonds dabei ist, seine Anlagestrategie zu überprüfen. Was Investitionen in private Kredite betrifft, so hat der Fonds noch immer nur begrenzte Kenntnisse über den Markt und benötigt mehr Zeit für Studien, bevor er sich für Investitionen in diesem Markt entscheidet, erklärte er.© Redaktion GoldSeiten.de