Investoren blasen ewig Blasen auf

"Seifenblasen zu pusten ist ein Kinderspiel (für Investoren?), aber überraschenderweise haben Physiker (Volkswirtschaftler?) die Details des Phänomens noch nicht ausgearbeitet." ( Quelle Nachdem sowohl der Nasdaq als auch der S&P 500 kürzlich Allzeithochs erreicht hatten, trieben die Anleger beide Indices heute nach der Veröffentlichung der jüngsten US-Verbraucherpreisindexzahlen und der Entscheidung der Fed, ihren Zielsatz für den Leitzins vorerst unverändert zu lassen, wieder nach oben. Der Anleihemarkt folgte diesem Beispiel, wobei die Anleihekurse stiegen und die 10-jährige Rendite auf den niedrigsten Stand seit mehr als zwei Monaten fiel.Der US-Verbraucherpreisindex enthielt keine nennenswerten Überraschungen, und die Entscheidung der Fed, den Zielsatz für den Leitzins bei 5,25% bis 5,50% zu belassen, wurde allgemein erwartet und war so gut wie kein Ereignis. Die Anleger sind wie besessen. Sie sind davon überzeugt, dass eine Zinssenkung der Fed bevorsteht und akzeptieren kein Nein als Antwort. Die Saat dieser Besessenheit wurde im Herbst 2022 gesät, und die Blasen werden immer größer und brüchiger.Die Aktien erreichten ihren Höchststand im Dezember 2021, etwa drei Monate bevor die Fed eine Änderung ihrer Zinspolitik ankündigte, die sich von vier Jahrzehnten "niedrigerer und längerer" Zinssätze und nahezu Nullzinsen löste. Die Absicht war, die Zinssätze auf ein Niveau anzuheben, das mehr dem historischen Durchschnitt entsprach. Die Aktien fielen das ganze Jahr 2022 hindurch und erreichten die Talsohle, nachdem sie vollständig ein Drittel der früheren Höchstbewertungen verloren hatten.Die Fed hat die Zinsen seither auf einem deutlich höheren Niveau gehalten, und die Aktien sind in Erwartung einer eventuellen Zinssenkung weiter gestiegen. Derzeit ist der gesamte Rückgang von 2022 wieder aufgeholt, und die wichtigsten Indices verzeichnen moderate nominale Gewinne, die über ihren früheren Höchstständen liegen. Angesichts der kräftigen Erholung der Aktien und der enthusiastischen Aktionen der Anleger, mehr zu höheren Preisen zu kaufen, könnte man annehmen, dass alles in Ordnung ist. Andere Dinge vermitteln jedoch einen anderen Eindruck.Die Anleihekurse haben sich zwar von ihren extremen Tiefstständen im letzten Jahr leicht erholt, liegen aber immer noch etwa 50% unter ihren Höchstkursen von 2021. Darüber hinaus gibt es Anzeichen für eine allgemeine Konjunkturabschwächung mit Schwächen bei den Einzelhandelsumsätzen (Konsumausgaben), den Aufträgen für langlebige Güter und den Hausverkäufen. Tatsächlich schwächelt die Wirtschaft weiter, während die Anleger weiterhin Aktien kaufen. Das scheint nicht ganz richtig zu sein.Die Blase bei Gewerbeimmobilien ist bereits geplatzt. Kreditausfälle und Leerstände gibt es zuhauf, und wahrscheinlich wird zu wenig darüber berichtet. Auf dem Wohnimmobilienmarkt sind die Verkäufe drastisch zurückgegangen. Die Hauspreise sind zwar nach wie vor hoch, aber der Anstieg hat sich verlangsamt und ist in einigen Fällen sogar rückläufig, da die Verkäufer ihre Preisvorstellungen senken. Die Hypothekenzinsen haben sich in den letzten zwei Jahren vervierfacht, so dass eine Entlastung wohl noch eine Weile auf sich warten lässt. Eine schrittweise Senkung der Zinssätze wird nicht ausreichen, um einen sehr unruhigen Immobilienmarkt zu beruhigen.Die Aktienanleger treiben die Kurse immer weiter in die Höhe, vor allem weil sie wie besessen von einer Zinssenkung ausgehen. Die Erwartung einer Zinssenkung wird nun schon seit fast zwei Jahren angedeutet, angedeutet und heraufbeschworen. Der Zeitpunkt einer Senkung wird immer wieder verschoben, und die Wahrscheinlichkeit wird immer geringer. Nichtsdestotrotz suchen die Anleger weiterhin die Rose im Misthaufen; jetzt Täuschung, früher oder später Enttäuschung. (siehe auch " Economic Growth or Dead Cat Bounce? ")(Späte Anmerkung zum Rückgang des PPI - die Großhandelspreise fielen um 0,2%. Oberflächlich betrachtet sind dies gute Nachrichten, auch wenn die Anleger sie in erster Linie als Rechtfertigung für die Erwartung sehen, dass die Fed die Zinssenkungen früher ankündigt und vielleicht noch vor Ende des Jahres mehrere Zinssenkungen vornimmt. Das Problem ist, dass die Anleger die Aktienkurse in Erwartung der Zinssenkungen so weit in die Höhe getrieben haben, dass die tatsächlichen Zinssenkungen wahrscheinlich nicht mehr berücksichtigt werden. Die Aktien könnten voll eingepreist sein, und wenn eine tatsächliche Senkung angekündigt wird, besteht die Möglichkeit, dass die Aktien nicht steigen, sondern sogar sinken. Außerdem schwächt sich die Wirtschaft rapide ab, und das negative wirtschaftliche Umfeld könnte die erwarteten positiven Auswirkungen von Zinssenkungen leicht zunichte machen.)© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 14. Juni 2024 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.